Анну Седокова намекнула, что у неё появился новый бойфренд спустя почти год после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.

В своём инстаграме певица опубликовала снимок из ресторана, где она сидела за столом с мужчиной. Певица спрятала его лицо эмодзи в виде головы тигра. "Вчера ночью так захотелось шакшуку. А сегодня уже завтракала ею с симпатичным парнем. Хочу, чтобы он осуществил ещё несколько моих желаний. И вы об этом обязательно узнаете", — написала 42-летняя Седокова. Личность своего спутника Анна не раскрыла, однако на фото можно заметить, что мужчина — брюнет.

Интересно, что в последнее время часто появляются слухи о новых романах Седоковой. Также она сама выкладывала переписку с состоятельным поклонником, который предлагал ей дорогие подарки. Кроме того, в начале октября певицу заметили на мероприятии в компании нового мужчины, им оказался 37-летний Андрей Гавриленко — первый заместитель директора фонда "Инносоциум". Однако позже Гавриленко отреагировал на слухи, заявив, что они с Анной только друзья. Так или иначе, до сих пор непонятно, состоит ли на самом деле певица в отношениях с кем-либо.

Напомним, что 32-летний Янис Тимма покончил с собой в день рождения Анны Седоковой. Незадолго до этого они официально развелись после четырёх лет брака. После этого певица столкнулась с волной хейта: в сети её обвинили в трагедии и в том, что она разрушила его карьеру, оставив без денег. Сама Седокова утверждала, что Янис её шантажировал угрозами самоубийства. При этом близкие баскетболиста по-прежнему винят артистку в случившемся и добились того, чтобы против неё возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Сама Анна не комментирует случившееся, зато достаточно часто выходит в свет.