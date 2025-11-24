Baltijas balss logotype
Анфиса Чехова: «У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих»

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Совет да любовь молодым.

Совет да любовь молодым.

Влюбленные немного приоткрыли завесу тайны своего будущего торжества.

Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова состоит в счастливых отношениях с продюсером Александром Златопольским. В конце этого лета избранник звезды сделал ей предложение руки и сердца. Колечко было торжественно вручено во время романтической поездки в город любви — Париж. Анфиса сказала «да».

Недавно пара пообщалась с журналистами. Во время интервью они немного приоткрыли завесу тайны своего будущего торжества. По словам Чеховой, точной даты пока нет. Если бы Александр сделал предложение в начале лета, свадьба бы уже состоялась. Артистка не любит зиму, поэтому пока все решили перенести.

«Я никогда не мечтала о холодной зимней свадьбе. Поэтому перенесем торжество на лето… Будет свадьба для нас, а не для прессы, не для публики… У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих», — объявила она.

Отвечая на вопрос о лучшем свадебном подарке, Анфиса упомянула, что они с Александром просто обожают путешествовать вместе. Она предположила, что идеальным презентом стала бы какая-то классная поездка. Возможно, друзья пары воплотят это в реальность.

«Пока еще не привыкла к новым промозглым московским реалиям… Но на душе все равно тепло. Потому что смотреть на этот мир вдвоем с любимым человеком вдвойне приятней», — написала она.

Фолловеры телезвезды адресовали ей и ее жениху множество приятных слов. Многие отметили, что Анфиса и Александр выглядят очень гармонично.

«Красивая пара! Желаю вам счастья и любви», «Александр глаз от вас оторвать не может», «Светитесь любовью», — прокомментировали поклонники Чеховой.

#звезды #интервью #путешествия #общество #отношения #свадьба #знаменитости #романтика #любовь
