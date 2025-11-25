Недавно в Москве прошла премьера нового сериала режиссера Сергея Чекалова «Константинополь», и ее посетили многие российские звезды — Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Валерия и Иосиф Пригожин, Алексей Учитель, Эльдар Калимулин, Александра Киселева и другие. Появилась на красной дорожке и весьма неожиданная гостья, которая в последние годы вообще пропала с радаров. Речь идет об актрисе Амалии Мордвиновой, которую в свое время называли «русской Тильдой Суинтон» и прочили ей невероятную карьеру.

В театре она была любимицей Марка Захарова, в кино играла вместе с Пьером Ришаром и обладала невероятной внешностью, но в 2009 году резко изменила жизнь. Из шумной столицы она уехала в Индию и поселилась в скромном доме, как отшельница. С тех пор Мордвинова почти не давала знать о себе, но недавно заявила, что хочет вернуться в кинематограф. Ее последний выход в свет вызвал бурные обсуждения, и не только потому, что актрису давно никто не видел, но и потому, что ее внешность сильно изменилась.

Родилась Амалия Мордвинова 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Звали ее тогда вовсе не так, как все знают сейчас, а Людмилой Парыгиной. Свое имя она получила от матери, тоже Людмилы — учительницы начальных классов. Отца актрисы звали Морис, но он бросил семью еще до рождения дочки. Спустя несколько лет мама Амалии вышла замуж снова — за мужчину по имени Руслан Парыгин, и он перевез всю семью в Вологду. В этом городе Мордвинова пошла в школу, но ее отношения с одноклассниками долго не клеились. Спустя много лет звезда рассказывала, что над ней постоянно смеялись из-за ярко-рыжих волос и лишнего веса, и только к старшим классам ей удалось обзавестись первыми близкими друзьями.

После того как актрисе исполнилось 18 лет, она решила сменить имя и фамилию: так она и стала Амалией Мордвиновой. Имя Амалия ей просто нравилось само по себе, а фамилию она взяла девичью своей матери. К моменту выпуска из школы Мордвинова серьезно похудела, вытянулась и стала настоящей красоткой. Несмотря на то что раньше она страдала от серьезных комплексов, свою эффектность Амалия приняла довольно быстро и решила использовать себе во благо. Она уехала в столицу покорять театральные вузы и поступила в легендарную «Щуку».

После получения диплома актрисы Амалия Мордвинова попала в труппу «Ленкома» Марка Захарова и довольно быстро начала получать в спектаклях ведущие роли. Успех измерялся не только аплодисментами зрителей, но и тем, что ее регулярно номинировали на главные театральные премии. В кино актриса дебютировала в 1993 году в фильме Карена Шахназарова «Сны», а в 2000-м ей посчастливилось сыграть в комедии «27 украденных поцелуев» в компании Пьера Ришара. Самый известный фильм актрисы — «Охота на Золушку». В этой картине она сыграла выпускницу ВГИКа Еву, которая не смогла найти работу по специальности и устроилась в видеопрокат, чтобы бесконечно можно было смотреть и анализировать кино.

В начале нулевых Амалия Мордвинова была на пике популярности, а в 2007 году ее пригласили в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Там актрису поставили в пару с фигуристом Русланом Гончаровым, но запомнился дуэт не талантливыми постановками, а скандалом. В одном из выпусков Мордвинова серьезно поругалась с Николаем Цискаридзе: он намекнул, что работу ее оценить не может, поскольку она большую часть номера просидела на стуле. Обвинения довели Амалию до слез, но танцовщик отметил, что никогда не поверит в искренность эмоций профессиональной актрисы.

Личная жизнь Амалии Мордвиновой всегда была довольно бурной. Актриса рассказывала, что впервые вышла замуж еще совсем юной — сразу после переезда в Москву. Без близких в чужом городе она чувствовала себя слишком одинокой, и единственным решением проблемы видела любовь. Личность своего первого мужа звезда не раскрывает, но говорит, что довольно быстро освоилась в Москве, перестала нуждаться в муже, и они разошлись. Со своим вторым супругом она познакомилась на съемках фильма «Сны» — ее избранником стал звукорежиссер Игорь Зорин. С ним звезда прожила шесть лет, но все тоже кончилось разводом. Инициатором расставания был Зорин, и для Мордвиновой его предательство стало серьезным ударом, который актриса не могла пережить несколько лет.

В 2000 году актриса вышла замуж в третий раз — за бизнесмена Александра Гольданского. С ним звезда познакомилась в компании общих друзей. Свадьбу влюбленные сыграли пышную, и актриса даже взяла фамилию мужа. У Гольданского уже была дочка Ханна от первого брака, и это Мордвинову полностью устраивало. Более того, в тайне она всегда мечтала о том, что у ее мужчины будет ребенок, и на это у нее были свои мотивы. Актриса рассказывала, что еще в юности ей поставили диагноз «бесплодие», и никакое лечение не помогало. Ханну звезда приняла как родную, но вскоре случилось чудо: она ждала ребенка. В 2001 году Амалия родила дочь Диану.

Когда дочке исполнилось 3 года, Амалия Мордвинова ушла от супруга, а через год вышла замуж в четвертый раз — за бизнесмена Вадима Беляева. От него актриса родила троих детей — сына Германа и дочек Евангелину и Серафиму. Этот брак тоже продлился всего лишь 4 года, в 2009-м звезда развелась, и с того самого момента ее жизнь круто изменилась. Актриса бросила все и вместе с младшими детьми переехала в Индию. А вот ее старшая дочка решила остаться с отцом и вместе с ним и своей сводной сестрой Ханной переехала в США.

В Индии Амалия Мордвинова встретила мужчину, который стал для нее и новой любовью, и духовным наставником. Его звали Игорь и он предлагал звезде официально зарегистрировать их отношения, но в пятый раз выходить замуж она не захотела. Вместе Амалия и Игорь прожили довольно долго и прошли череду испытаний, а в 2016 году мужчина скончался после продолжительной болезни. После того, как его не стало, актриса нашла уединенный дом с садом и практически перестала видеться с людьми. Временами она приезжала в Москву, но в большинстве своем эти визиты оставались незамеченными.

Звезда стала позиционировать себя как гуру по возрождению женственности, на фоне чего у нее сильно ухудшились отношения со старшей дочерью. Та не разделяла идеалы матери, а Мордвинова ругала ее за то, что та даже не может отказаться от мяса, хотя ее брат и сестры давно перешли на веганство. Несколько лет назад актриса признавалась, что со всеми своими бывшими мужьями сохранила близкие дружеские отношения, но сейчас от мужчин она полностью отреклась и не позволяет себе даже легкого флирта.