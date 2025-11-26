Один из самых популярных клубов Елгавы - Melno cepurīšu balerija - напомнил посетителям о правилах дресс-кода и фактически запустил бурную дискуссию в соцсетях.

Заведение подчеркнуло, что хочет видеть у себя людей, которые выглядят «прилично», и попросило уважать внутренний порядок.

В своем обращении клуб уточнил, что в спортивных штанах можно лишь забежать за едой навынос, но садиться за столики или на диваны таким гостям нельзя. По словам представителей заведения, часть клиентов реагирует на замечания агрессивно.

«Есть люди, которые высокомерно делают вид, что не видят знак. Когда мы указываем на несоответствие дресс-коду, начинается ругань, слышны русские перлы, которые слышат дети, вспоминаются права человека и звучат угрозы вызвать полицию. Это та агрессия, которую мы не хотим видеть в нашем заведении», - говорится в сообщении клуба. Там добавили, что правила нужны для комфортной атмосферы, и пожелали всем хорошего дня.

Публикация вызвала активную реакцию: кто-то поддержал идею строгого дресс-кода…

«Пусть в Латвии будет больше таких мест без спортивных штанов!»

«Мне как жене нравится этот порядок - муж даже берет классические брюки в сумку, когда едем в Елгаву».

«Хозяин вправе устанавливать любые правила. Не нравится - не ходи».

…а кто-то воспринял ее резко:

«Элитарно, удачи в бизнесе! Какая разница, что на мне, если я просто хочу поесть?»

«Вот и появился повод туда не ехать».

Некоторые пользователи назвали пост удачным маркетинговым ходом, другие предложили распространить дресс-код и на культурные учреждения.