Эмма Хемминг, супруга голливудского актера, уже морально подготовилась к уходу мужа, у которого диагностирована неизлечимая лобно-височная деменция, пишет Woman.ru. Она сообщила, что почти все готово, чтобы облегчить себе и дочерям переживание утраты, включая бюрократические моменты, и подчеркнула важность не видеть только темную сторону в этой ситуации.

Кроме того, Эмма намерена пожертвовать мозг Брюса науке для исследований болезни, что является важным шагом в понимании нейродегенеративных заболеваний. Брюса переселили в отдельный дом с круглосуточным медицинским уходом, и семья ежедневно его навещает.

Эмма также написала книгу, чтобы помочь другим семьям, столкнувшимся с подобными трудностями, и поделилась, что любовь семьи ощутима несмотря на ухудшающееся состояние актера.​

Эмма Хеминг-Уиллис (род. 18 июня 1978, Мальта) — британская актриса и фотомодель. Начала карьеру актрисы и фотомодели в 2001 году. Работала в канадской фирме La Senza, рекламируя нижнее бельё. Снималась для обложек ведущих мировых журналов — Elle, Glamour, Shape. В 2005 году журнал Maxim включил Эмму в список 100 самых сексуальных женщин мира под 86-м номером.

Была участницей многих модных показов, представляя одежду и аксессуары знаменитых модных марок — Herve Leger, John Galliano, Paco Rabanne, Christian Dior, Chanel, Maska, Thierry Mugler, Valentino, Emanuel Ungaro, Ralph Lauren, Victoria `s Secret.