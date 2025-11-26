Baltijas balss logotype
«Включила дурочку»: Валдис Пельш рассказал, как испортил отношения с Аллой Пугачевой 0 1509

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 58-летний Валдис Эйженович разоткровенничался.

58-летний Валдис Эйженович разоткровенничался.

"И вдруг она начинает нести какую-то пургу".

Ведущий российского Первого канала Валдис Пельш рассказал, как популярная в нулевых программа «Розыгрыш» испортила ему отношения с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

По словам интервьюера Лауры Джугелии, многие артисты тогда опасались стать жертвой розыгрыша, на что Пельш заявил: «Я так испортил отношения с Аллой Борисовной». По его словам, однажды его знакомому коллекционеру понадобилось снять вещь, которая есть у Аллы Пугачевой, тогда он решил обратиться к певице напрямую.

«Я позвонил. Говорю: „Алла Борисовна, вот такая история, это моя просьба личная, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер“. И вдруг она начинает нести какую-то пургу, что это где-то на даче, что это надо ехать, что она там три месяца не… Ну… ну… ну… скажите просто, не хочу, и всё. Ну вот зачем вы?» — рассказал Валдис Пельш.

Ведущий отметил, что потом певец Филипп Киркоров объяснил ему: Пугачева была уверена, будто он ее будет разыгрывать. «Поэтому она, собственно говоря, включила дурочку, что называется», — заключил Пельш.

Ранее ведущий программы «Мужское и женское» Александр Гордон резко высказался об Алле Пугачевой. Он поставил под сомнение масштаб ее личности. Поводом для такой реакции стал вопрос о том, смотрит ли Гордон интервью своих коллег. Журналист привел в пример недавнее интервью Пугачевой, первое после ее отъезда из России. На это Гордон отреагировал так: «Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — заявил ведущий.

#звезды #интервью #телевидение #шоу-бизнес #артисты #отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
