Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки

Ни премьера фильма, ни вечеринки после вручения премий, ни уединённый отдых, где нет даже папарацци, — ничто не заставит этих звезд пропустить бокальчик. Для них это вопрос принципа.

Блейк Лайвли

Актриса никогда в жизни не позволяла себе алкоголь, так как считает его одним из самых распространенных наркотиков.

«Если вы видите меня на фото с бокалом, там точно или сок, или вода», — сказала Блейк в одном из интервью.

Ким Кардашьян

«Мои сестры могут выпить вина или шампанского, я же не пью совсем — мне не нравится мысль о том, что я могу утратить контроль над собой и своим телом.»

Тайра Бэнкс

«В 12 лет я тайком попробовала алкоголь и удивилась: люди тратят деньги на подобную гадость? С тех пор вопрос для меня закрыт: я не пила, не пью и не буду пить ничего крепче сидра (содержит 3% алкоголя).»

Ким Кэтролл

«В студенчестве мне оказалось достаточно трех вечеринок, чтобы понять: я и алкоголь несовместимы. Мне нравился вкус некоторых напитков, но наутро было так плохо, что я решила: оно того не стоит.»

Дженнифер Хадсон

«Я никогда не пробовала алкоголь по принципиальным соображениям: слишком многие вокруг меня впадали в зависимость от спиртного, и я решила не рисковать. Проще не начинать. Наверное, я просто трусиха, но мне так спокойнее.»

Леона Льюис

«Я честно дождалась 21-летия, чтобы устроить настоящую вечеринку-пьянку, сделала первый глоток и подумала: „Зачем я пью лак для волос? Какая мерзость!“ Друзья весело напились, а я с тех пор к алкоголю не прикасалась. Я не идеологический противник спиртного, просто на мой вкус это какое-то дерьмо.»

Сара Сильверман

«Я не пью просто потому, что я не пью. Вы же не спрашиваете меня, почему я не сижу на героине, почему я не курю или почему я не люблю йогурты?»

#звезды #алкоголь #интервью #привычки #здоровый образ жизни
