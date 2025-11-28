Baltijas balss logotype
6 научных фактов о браке, которые важно узнать перед свадьбой 0 291

Lifenews
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 6 научных фактов о браке, которые важно узнать перед свадьбой

Даже самые крепкие отношения меняются после официального бракосочетания. Прежде чем сделать этот шаг, полезно разобраться не только в своих чувствах, но и в том, что наука знает о браке и его особенностях.

Финансовые привычки

Если у партнёров разные модели обращения с деньгами, это может стать постоянным источником конфликтов. Дело не в правильности трат, а в разных подходах, которые важно учитывать заранее.

Сожительство до свадьбы

Ранее бытовало мнение, что жить вместе до брака — неправильно. Однако исследования показывают: вероятность развода одинакова как у тех, кто жил вместе, так и у тех, кто съехался после свадьбы.

Оптимальный возраст

Статистика утверждает, что вступившие в брак в возрасте 25–30 лет разводятся реже. При этом после 31 года вероятность успешного брака ежегодно снижается примерно на 5%.

Интимная жизнь

Частота интимных отношений не так важна, как их качество. Количество создаёт лишь иллюзию гармонии, а качество действительно влияет на удовлетворённость браком.

Брак и здоровье

Исследования показывают, что мужчины в браке живут дольше, а вот женщины — не всегда. Причина — повышенная нагрузка, недосып и склонность перенимать привычки партнёра, включая вредные.

Стоимость свадьбы

Учёные выяснили: чем дороже свадьба, тем выше риск развода. Так что скромный праздник может быть даже благоприятнее для будущего союза.

Источник: Kleo

#наука #финансы #развод #брак #отношения #свадьба #исследования #здоровье
