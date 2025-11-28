В военной комедии «Есть только МиГ», которая вышла на российские экраны, актеру Даниилу Попову (26) впервые доверили главную роль — и вместе с ней ответственность за историю, в которой самолеты, перегрузки и любовь существуют на одной высоте.

— На большие экраны выходит фильм «Есть только МиГ». Для вас это первая главная роль. Расскажите о работе.

— Эмоций было очень много и во время съемок, и после. История не отпускала, и долго держалось чувство тепла от всей съемочной группы. Большое спасибо студии «Военфильм»: настоящие самолеты, техника, оружие, форма и весь антураж полностью погружали в процесс. Не нужно ничего придумывать — ты действительно живешь в этой реальности.

Мы проделали колоссальную работу: собирали материал, разбирали каждую деталь событий — кто, что, откуда и зачем. Актерский состав очень опытный, все мои партнеры — мастера. Мне повезло оказаться рядом с людьми, у которых можно учиться каждый день. Ты впитываешь каждое движение, слово, интонацию, наблюдаешь, как они работают с текстом, придумывают гэги, шутки, нюансы. Когда съемки закончились и я вернулся в ноябрьскую Москву, накатила тоска: по атмосфере, команде, ритму. Хотелось назад.

— Как вы попали на главную роль?

— Это очень забавная история. Ко мне прилетел друг, мы неделю гуляли по Москве. В последний день, прямо перед его отъездом, звонит Александр Александрович Жигалкин. Спрашивает, свободен ли я и могу ли приехать на студию — отснять пробы.

Я быстро объяснил другу, как добраться в аэропорт, и поехал. Уже в машине получил текст сцены и сценарий. Быстро выучил основные тезисы, бегло прочитал начало, чтобы понять суть, и приехал на студию.

Мы с Александром Александровичем поработали в репетиционном зале, сняли вариант проб, потом показали Игорю Станиславовичу Угольникову, получили поправки, сняли еще один вариант. На следующий день уже были парные пробы с утвержденными актерами. Не был утвержден только актер на главную роль.

Чувствовал себя как на зыбком болоте: шаг сделаешь — и боишься провалиться. После первого дня я прочитал сценарий до конца и понял, как хочу быть в этом фильме. История нежная, трогательная, героическая и смешная. Мне было очень важно не ошибиться. Александр Александрович задавал высокий темп: другого шанса не было, только вперед. Это волнительно, но невероятно вдохновляюще.

— Как вы работали над образом?

— Я читал биографии советских летчиков: Покрышкина, Кожедуба. Смотрел фильмы о пилотах того времени. Хотел понять, из какого материала сделаны эти люди — летчики-истребители, постоянно работающие на пределе физических возможностей, порой почти без сна. Для героической комедии мы брали референсы из фильмов Леонида Гайдая, что-то от Шурика, но аккуратно, без копирования.

— В фильме есть любовная линия. Что увидит зритель?

— Она такая же, как в реальной жизни летчиков. Постоянные вылеты, задачи, разбор полетов — времени на любовь почти нет. Когда читал биографию Покрышкина, поразило, насколько редко он виделся с любимой. У Поливанова то же: он весь в службе, но потребность в любви у него настоящая.

— Что для героя приоритетнее — миссия или любовь?

— Первым делом — самолеты, а девушки — потом. Но постепенно Поливанов меняется, начинает видеть ценность других вещей, замечает, что происходит вокруг. Он становится глубже, многограннее, взрослее.

— С кем вам особенно понравилось работать?

— Мне невероятно повезло: на площадке были мэтры. Особенно запомнились сцены с Владимиром Адольфовичем Ильиным. Мы придумывали интонации, репетировали нюансы, сочиняли биографические детали. Например, решили, что Поливанов в прошлом занимался боксом, и от этого у него внутренняя уверенность. Иногда после уже снятой сцены мы думали: «Эх, надо было добавить эту деталь». Было немного жалко, потому что вещи получались очень сочные.

— Конфликтов на съемках не возникало?

— Ни одного. Всё было по-семейному: забота, уважение, поддержка. Вечером собирались дома — готовили, разговаривали, играли и пели под гитару. Атмосфера теплая, дружеская.