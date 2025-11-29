Baltijas balss logotype
Триста человек пришли посмотреть, как зажигают главную ёлку Риги 3 844

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Триста человек пришли посмотреть, как зажигают главную ёлку Риги
ФОТО: LETA

Сегодня городские власти на Ратушной площади зажгли рождественскую елку. Посмотреть на это по скользким улочкам пришли около трех сотен человек.

Перед зажиганием огней музыкальные номера исполнил вокальный ансамбль Kolibri.

Главную праздничную ель вместе с ансамблем зажег мэр Риги. Он выразил радость, что на мероприятие добралось так много людей, хотя улицы были скользкими.

Дошедшим мэр посоветовал написать письмо Деду Морозу со своими пожеланиями подарков, а также украсить дома к праздникам.

Главные рождественские елки Риги установлены на Доской площади и на Ратушной площади. Как сообщал bb.lv, это 35-летние деревья высотой до 21 метра. Их срубили в лесах Тирели, которым владеет муниципальное предприятие Rīgas meži.

Всего в этом году столицу украсят около 20 рождественских ёлок.

#Рига #Латвия #украшения #праздники #рождественская елка #Дед Мороз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • 30-го ноября

    В Дпилсе, могу поспорить, больше соберётся! Приезжайте в Воскресение к 17:00. Ждём!

    1
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    29-го ноября

    Триста человек. Рига. 2025.

    24
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Emigrants Berzins
    29-го ноября

    Справедливости ради, что то я не слышал в медия что будет какие то зажигания ёлок. Да и экшен, я скажу себе так-сё 🙄 На что там особо смотреть? Я вообще в юрмале хз где у нас эта ёлка будет или уже. И когда и кем зажжена. Абсолютный пофиг. Как украшение пусть стоит. Но срываться чтоб аж с азартом пялится на неё, бросив все более насущные дела? Чего там особого?

    5
    5
Читать все комментарии

