Сегодня городские власти на Ратушной площади зажгли рождественскую елку. Посмотреть на это по скользким улочкам пришли около трех сотен человек.

Перед зажиганием огней музыкальные номера исполнил вокальный ансамбль Kolibri.

Главную праздничную ель вместе с ансамблем зажег мэр Риги. Он выразил радость, что на мероприятие добралось так много людей, хотя улицы были скользкими.

Дошедшим мэр посоветовал написать письмо Деду Морозу со своими пожеланиями подарков, а также украсить дома к праздникам.

Главные рождественские елки Риги установлены на Доской площади и на Ратушной площади. Как сообщал bb.lv, это 35-летние деревья высотой до 21 метра. Их срубили в лесах Тирели, которым владеет муниципальное предприятие Rīgas meži.

Всего в этом году столицу украсят около 20 рождественских ёлок.