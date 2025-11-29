Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Остров Пасхи, или Рапануи — один из самых удаленных обитаемых островов в мире. Ближайшие населенные острова — Питкэрн — расположены почти в двух тысячах километров. По археологическим данным, первые люди прибыли на остров Пасхи между XII и XIII веками.

лавная достопримечательность острова — монолитные каменные изваяния моаи в виде человеческих фигур, которые создали в период с XIII по XVII век. На сегодня открыто более 900 статуй. Средняя высота моаи составляет примерно четыре метра, а масса часто превышает 12 тонн. Почти все моаи вырезали из вулканического туфа в карьере кратера Рану-Рараку, откуда их транспортировали и устанавливали на каменные платформы (аху) в разных частях острова.

Моаи обычно считают олицетворением «застывших лиц» почитаемых предков, вождей или важных членов клана острова — то есть эти изваяния, вероятно, символизировали и увековечивали власть и родословную. Предполагается, что статуи играли роль охранителей и источника «мана» (духовной силы) для общины.

Долгое время ученые спорили: кто руководил возведением каменных фигур и как небольшой народ смог организовать такой масштабный труд. Согласно популярной в научной среде версии, работу вели централизованно, под общим руководством одного правителя. Но другие исследователи сомневаются: слишком разными выглядят моаи, будто их делали разные мастера.

Чтобы разрешить загадку организации труда создателей моаи, группа ученых под руководством Карла Липо (Carl Lipo) из Бингемтонского университета в США провела анализ главной каменоломни острова, Рану-Рараку. Исследователи использовали дроны и метод фотограмметрии, создав первую высокодетальную трехмерную модель карьера. Эта карта позволила увидеть каждый уклон и следы от работы. Она стала для ученых своего рода открытой книгой.

Липо и его коллеги проанализировали каждую деталь памятника. Они зафиксировали 426 моаи на различных этапах завершения, 341 ров, вырубленный древними мастерами вокруг каменных блоков (ров очерчивал форму будущей статуи). Такой ров очерчивал форму будущей статуи. То есть это следы начала работы над моаи. Кроме того, нашли 133 пустых ниши в скале, откуда статуи уже извлекли, а также пять каменных столбов, служивших точками крепления. К ним привязывали канаты, чтобы аккуратно спустить вырезанную статую по склону.

Анализ трехмерной модели показал, что карьер был разделен на 30 отдельных рабочих участков, или зон. В каждой зоне команда Липо обнаружила характерные только для нее приемы резьбы и особенности обработки камня.

Липо объяснил, что все этапы создания статуи — от первого разреза до последних штрихов — проходили в границах одной зоны. Если сравнивать с современными примерами, то это больше похоже на сеть независимых мастерских, а не на систему, где всем руководит один центр и где статуи переходят от одного подразделения к другому, как на заводе.

Новые данные хорошо сочетаются с тем, что уже было известно о жизни на острове Пасхи. Раньше та же команда исследователей доказала, что для транспортировки огромных моаи не нужен был труд тысячи рабочих. Несколько человек могли «качать» статую из стороны в сторону и буквально «вести» ее вперед с помощью веревок. То есть транспортировка не требовала единого руководства и огромных людских ресурсов.

Долгие годы историю острова Пасхи ученые преподносили как негативный пример развития и упадка общества. Якобы его жители свели свои леса, истощили земли, а потом поубивали друг друга в войнах, дойдя до голода и каннибализма. Авторы нового исследования утверждают, что все было совсем не так.

Из этнографических записей следует, что европейцы завезли на остров неизвестные ранее рапануйцам болезни — и население начало сокращаться. А в 1860-х на Рапа-Нуи напали перуанские работорговцы и похитили не менее трети жителей. Затем на острове началась эпидемия оспы, после которой в живых остались примерно 110 человек.

В 2012 году американские археологи Карл Липо и Терри Хант, воспользовавшись методикой, ранее предложенной Туром Хейердалом, доказали, что для передвижения огромных моаи на несколько сотен метров нужны силы 18 человек и три каната. Это подрывало основную гипотезу о плотной заселенности острова в период расцвета (строительства статуй).