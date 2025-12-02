Секретариат Пера Ноэля (французский коллега Деда Мороза) по сложившейся традиции открылся в почтовом отделении города Либурн в Жиронде.

Вот уже 60 лет гномы-помощники Пера Ноэля отвечают на письма, которые приходят со всего мира.

Любой ребёнок и даже взрослый может написать письмо, оно не нуждается в марке. Главное - не забыть указать свой адрес на обороте, чтобы получить ответ. Гномы-помощники принимают корреспонденцию до 20 декабря.

Эта прекрасная традиция появилась в 50-е гг, когда две сотрудницы почты ослушались указания руководства уничтожать детские письма зимнему магу. Они решили отвечать на них, не подчинившись приказу.

В 1962 году министр почты и телекоммуникаций официально учредил эту службу, секретариат Пера Ноэля. Начальников почтовых отделений попросили подыграть.

Сохраняя тайну переписки, «гномы» поделились некоторыми подробностями детских посланий. Обычно они начинаются с приветствия «Дорогой Пер Ноэль!», затем некоторые дети спрашивают о здоровье старика, надеясь, что у него всё хорошо. Далее следует список просьб о подарках, нередко дети вклеивают вырезки из каталогов, чтобы зимний волшебник ничего не перепутал. Но есть и те, кто просят о нематериальном: больше любви и мира в семье, а иногда и во всем мире.

По данным La Poste, ежегодно Секретариат Пера Ноэля обрабатывает почти миллион писем, а это значит, что миллион детей получает ответ!

В этом году чтобы упростить отправку писем, специальные почтовые ящики, оформленные в цветах Секретариата Санты, установлены в 2300 почтовых отделениях по всей стране. Дети могут отправлять свои письма напрямую.

А еще в этом году Почта предлагает детям принять участие в акции «1 письмо, 1 улыбка» и отправить письмо одиноким пожилым людям. Эти послания будут переданы постояльцам домов престарелых, чтобы добавить тепла и уюта в праздничный сезон.