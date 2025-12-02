После ухода из Royal Lodge и полной утраты статуса королевские родственники всерьёз тревожатся, выдержит ли опальный принц Эндрю новую жизнь в изоляции.

65-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишённый 17 октября остаточных титулов и почестей, готовится покинуть свой прежний дом — 30-комнатный Royal Lodge в Виндзорском Большом парке. Впереди его ждёт переезд в куда более скромное жильё, что, по мнению экспертов, может крайне тяжело сказаться на его эмоциональном состоянии.

Королевский биограф Тина Браун в своём блоге Fresh Hell Substack рассказала, что Карл III, несмотря на жёсткие меры, старается не довести брата до точки невозврата: «Король не собирается наказывать своего избалованного брата настолько, чтобы тот не смог справиться», — пишет она.

Браун предупреждает: если Эндрю окажется без финансовой поддержки, он может решиться на крайний шаг — продать прессе свои тайны: «Если бы Карл не оплачивал счета, у Эндрю не осталось бы иного выхода. Да, он мог бы очень дорого продать журналистам свои секреты».

При этом принц Уильям, по словам биографа, требует ограничить расходы Эндрю до уровня «обычного человека», поскольку именно таковым он теперь формально является. Эндрю же, как утверждает Браун, откровенно смеётся над этой идеей.

Королевский эксперт Роберт Джобсон добавляет, что внутри семьи растёт тревога не только за Эндрю, но и за его бывшую супругу Сару Фергюсон. Однако сам Джобсон подчёркивает: «По моему мнению, лучше бы они больше думали о психическом здоровье жертв Эпштейна. Это моё главное беспокойство. Эти люди — обычные, и у них многое отняли».