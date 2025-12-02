Группа завершила юбилейный год тремя полными залами в Live Arena, новым шоу и самым трогательным моментом — «гендер пати» на сцене.

«Иванушки International» отпраздновали 30 лет на сцене с размахом, подтвердив, что остаются одним из самых устойчивых и любимых коллективов постсоветской поп-культуры. Несмотря на испытания — стремительную славу 90-х, уход Игоря Сорина и Олега Яковлева, смену поколений слушателей — группа продолжает собирать аншлаги как в России, так и за её пределами.

Сами участники уверены: секрет долголетия — в сильном репертуаре Игоря Матвиенко и его авторской команды, а также в искренней связи со зрителем, которую они берегут уже три десятилетия.

На юбилейных концертах «Иванушки» представили обновлённое шоу: живые музыканты, струнный квинтет, большой этноблок с участием коллектива «Лёнъ и Пламень» — нового проекта продюсерского центра Матвиенко. Артисты въехали на сцену, лежа на «печке», как в русских сказках, а танцоры ArtForceCrew в ушанках добавили атмосферности.

Национальные костюмы, частушки, элементы этно-попа — всё это органично вписалось в общую концепцию, особенно на фоне нынешнего интереса к русским мотивам. Видно было, что шоу создано с размахом.

Одним из ключевых моментов вечера стала премьера новой песни «Милая моя», которую исполнил Кирилл Туриченко. Композиция была приурочена ко Дню матери, но артисты приготовили и ещё один сюрприз — «гендер пати». Когда на сцене появилась его жена Дарья, а над ареной взлетела синяя конфетти, зал узнал, что пара ждёт мальчика. Момент стал самым эмоциональным в концерте.

«"Иванушки" не распадутся — они только размножатся», — пошутил со сцены Андрей Григорьев-Апполонов, напомнив, что у участников уже растёт целое «новое поколение» будущих «иванушек».

Спецгостей в этот раз решили не приглашать, чтобы оставить фокус на группе, но на сцене появилась женская группа «Фабрика», украсив вечер своим появлением. Среди приглашённых была и мама Игоря Сорина — «Иванушки» неизменно посвящают его памяти номер под песню «Облака».

Финал получился символичным: на бис прозвучала «Поверь, мне тоже очень жаль», а затем — неизменные «Тучи», которые зал пел вместе с артистами стоя. Юбилейный год завершился — но группа уже намекнула, что следующая встреча будет не менее тёплой и ностальгической.