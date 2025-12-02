После развода, положившего конец 13-летнему браку, бывшая министр экономики и финансов свободное время проводит в компании симпатичного мужчины, говорится в материале Гиты Виксне "Наслаждается счастьем с новым другом", опубликованном в журнале "Privātā Dzīve", пишет nra.lv.

Этой осенью пара отправилась в совместное путешествие по Южной Америке. На просьбу рассказать больше Рейзниеце ответила: "С удовольствием сохранила бы личную жизнь в тайне".

Как выяснил журнал "Privātā Dzīve", мужчина, с которым её видели вместе, — Олег Пидхачный. Он на 14 лет моложе бывшего мужа Даны — экс-директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса.

Брак Даны и Андриса, длившийся 13 лет, был расторгнут в ноябре прошлого года. "Я был в шоке от такого поступка Даны — просто уйти", — прокомментировал Озолс в начале этого года внезапный разрыв. В семье воспитывались четверо детей.

Напомним, в 2021 году Данае Рейзниеце покинула свой министерский пост и стала исполнительным директором и зампредседателя правления Международной шахматной федерации.

nra.lv