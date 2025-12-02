Екатерина Боярская, старшая внучка Михаила Боярского, отмечает 27-летие. Красотка не захотела становиться актрисой, а решила начать песенную карьеру. Хотя многие видят ее моделью.

Удивительно, но в такой актерской семье Екатерина Боярская решила не идти легкой дорогой и отказалась от того, чтобы выходить на сцену. Еще раз подчеркнем, что дедушка у нее — Д’Артаньян Всея Руси, бабушка — худрук Театра Ленсовета в Петербурге, тетя — одна из самых известных российских актрис, а папа подавал надежды как актер и певец.

Почему Катя не стала актрисой, так никто и не понимает. Но зато мы получили красивую и сексуальную певицу с неожиданным псевдонимом Venna. У нее уже есть мини-альбом, а также около 100 тысяч прослушиваний. Имеются даже клипы, на которых Боярская нередко принимает весьма пикантные позы…

Екатерина Боярская родилась 28 ноября 1998 года в культурной столице России, городе Санкт-Петербурге, выросла с младшей сестрой Александрой. Ее появление на свет ознаменовало новое поколение талантливых артистов знаменитой династии. Отец Сергей Боярский — российский бизнесмен, государственный и политический деятель, занимает пост председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мать Екатерина Боярская, — дизайнер.

Дедушка Екатерины, Михаил Боярский, легендарный актер театра и кино, известный по ролям в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене». Харизма, яркий талант и неповторимый голос сделали его одним из самых любимых актеров нескольких поколений. Бабушка Лариса Луппиан — актриса, известная по многим театральным постановкам. Двоюродный дед Александр Боярский был актером Рижского театра русской драмы, а прадед Сергей Боярский считается родоначальником этой знаменитой театральной династии.

Детство Екатерины прошло в окружении искусства. Дома звучала классическая музыка, на полках стояли книги о театре и кино. Родители, несомненно, оказали огромное влияние на формирование вкусов и интересов дочери. От знаменитого деда она унаследовала страсть к футболу, вместе с Михаилом Сергеевичем с раннего возраста посещала матчи «Зенита».

Однако, несмотря на звездное окружение, Боярская росла обычным ребенком, хотя и мечтала пойти по творческой стезе. После школы она отучилась на факультете экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Творческая карьера Екатерины Боярской

Внучка Михаила Боярского с детства мечтала связать биографию со сценой. Музыка была ее страстью с ранних лет, но только в 2020 году она решилась на смелый шаг, выпустив дебютный трек Bad girl под псевдонимом VENNA. Несмотря на скептицизм дедушки, который считал, что музыкальное увлечение внучки скоро пройдет, Екатерина продолжала упорно работать. Ее смелый и дерзкий образ, а также экспериментальное звучание сразу привлекли внимание слушателей. Однако в феврале 2022 года она неожиданно объявила о временном прекращении музыкальной деятельности.

Вернувшись в 2023 году, Катя предстала перед публикой в новом образе. Отказавшись от псевдонима, она перевыпустила сингл Bad girl уже под своим настоящим именем. В том же году свет увидел ее дебютный мини-альбом fade2black, в котором она смело экспериментирует со звучанием, сочетая элементы хип-хопа, электронной музыки и поп-музыки. Альбом включает в себя четыре трека: «Кобейн», «Биполярка», «Бывшая подруга» и «Забери меня из дома». Каждый из этих треков раскрывает разные грани таланта Екатерины и ее внутреннего мира. Отдельным синглом до конца 2023 года вышел трек «Переболела», который дополнил музыкальную картину, созданную в мини-альбоме.

Личная жизнь

Внучка легендарного Д'Артаньяна советского кино, умело сейчас скрывает личную жизнь от любопытных глаз. Несмотря на то, что она принадлежит к одной из самых знаменитых актерских династий России, о ее сердечных делах известно немного. На балу дебютанток Tatler в 2019 году она лишь намекнула на свои идеалы мужчины, оставив поклонникам простор для фантазий. Предпочитая оставаться загадкой, дочь Сергея Боярского сосредоточена на музыкальной карьере и близких отношениях с большой и дружной семьей, в том числе с двоюродными братьями Андреем и Григорием Матвеевыми, детьми Елизаветы Боярской и Максима Матвеева.