Пока публика умилялась пополнению в семье 48-летней певицы Жасмин (урожденной Сары Манахимовой), которую сын Михаил сделал бабушкой, ее муж Илан Шор, заочно приговоренный в Молдавии к 15 годам тюрьмы и долго скрывавшийся в Израиле, получил гражданство РФ.

Сеть компаний Илана Шора менее чем за четыре месяца 2024 года принесла владельцам 2,44 млрд руб. чистой прибыли, - негодовало интернет-издание «Вёрстка». - Речь идет о компании «А7» и двух ее «дочках» - «А71» и «А7-Агент». Они были учреждены в сентябре 2024 года. Шор стал владельцем компании с долей в 51 %. Оставшиеся 49 % отошли «Промсвязьбанку», обслуживающему Минобороны. У себя на сайте банк сообщал, что на базе «А7» работает инфраструктура для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса «в условиях антироссийского санкционного давления». Осенью прошлого года полиция Молдовы обвинила Шора в подкупе избирателей с помощью денег, получаемых из Москвы, - заявил глава генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцану.

В эти обвинения верят только президент Молдовы Майя Санду и ее сторонники, которые используют их для устранения оппозиции, - уверенно парировал в недавнем интервью Илан Шор. - За полтора года до выборов были закрыты 16 оппозиционных телеканалов! У активистов проходят обыски, аресты. Это тоталитаризм, поддерживаемый президентом Франции, канцлером Германии и другими... Я самодостаточный человек, бизнесмен и будущий премьер-министр, который сможет построить жизнь молдаван лучше, чем кто-либо другой. В отличие от Санду у меня нет хозяев за границей. Решения я принимаю сам. Я верю в союз с Россией. Нужно вернуть рынки для агроэкспорта, дешевую энергетику, единую политику безопасности. Тогда Молдова обречена на успех.

Если честно, Сару мне всегда было очень жалко, - призналась СМИ бывший продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина. - Сама-то она была скромная и порядочная девочка. Но на нее постоянно лилось говно из-за ее мужей, которые попадали в какие-то скандалы. С Сарой я познакомилась еще в нулевых, когда работала на «Муз-ТВ». Ее мужем тогда был хозяин сети магазинов «Эльдорадо» Вячеслав Семендуев. Он вытащил ее из какого-то горного аула и продвинул на эстраду. Снимал ей безумно дорогие клипы. Песни у нее, правда, были никакие. Я сейчас ни одной не могу вспомнить. Тем не менее у нас на канале Сару любили и охотно ставили в эфир, потому что муж заносил кучу бабла. В то время было еще несколько таких певиц с баблом и связями - Зара, невестка тогдашнего питерского губернатора Валентины Матвиенко, и Согдиана, жена президента хоккейного клуба спецназа МВД Башира Куштова. У Согдианы музыкальный материал даже был поинтереснее. Но широкую известность удалось получить только Саре. Видимо, у ее мужа бабла было больше.