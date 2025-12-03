11-летний шотландец Доминик Маклафлин, утверждённый на роль Гарри Поттера в новом сериале HBO, поделился историей о том, как получил неожиданное письмо от Дэниела Рэдклиффа. Юный актёр признался, что такой жест тронул его до глубины души.

«Это было безумие. Мы ехали в поезде, и отец просто похлопал меня по спине и протянул конверт. Когда я увидел подпись „Дэн Р.“, у меня внутри всё перевернулось, но я постарался сохранять спокойствие», — рассказал Доминик в интервью Variety.

Говоря о съёмках сериала, актёр отметил, что приключения только начинаются, но процесс уже приносит ему массу радости: «Всё идёт потрясающе. Я успел подружиться со всеми, и мне очень приятно быть на площадке».

В письме Дэниел Рэдклифф пожелал мальчику получить от работы не меньше удовольствия, чем получал сам, когда воплощал культового героя. «Я не хочу быть навязчивой тенью в жизни этих детей, но мне хотелось сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“», — писал Рэдклифф в ноябре.

Источник: ok-magazine