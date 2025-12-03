Китай впервые за три десятилетия введет налог на добавленную стоимость на контрацептивные препараты и средства – в том числе и презервативы, сообщило агентство Bloomberg.

Начиная с 1 января 2026 года в Китае вступит в силу закон о налоге на добавленную стоимость, который заменит временное положение, действовавшее с 1993 года. Одним из нововведений закона стало исключение контрацептивов из перечня товаров, на которые не распространяется НДС.

Ставка НДС на товары в Китае составляет 13%.

"Это часть более широкого пересмотра государственной политики: стремительно стареющая страна переходит от ограничения рождаемости к поощрению создания больших семей. Население сокращается уже три года подряд: в 2024-м родилось лишь 9,54 млн детей – вдвое меньше, чем почти десятилетие назад, когда политика "одного ребенка" была отменена", – пишет Bloomberg.

Директор Центра исследований налогового права при Китайском университете политики и права Ши Чжэнвэнь в комментарии китайским медиа тоже отметил, что, поскольку демографическая политика страны претерпела существенные изменения, контрацептивные препараты и средства должны облагаться налогом на тех же условиях, что и другие обычные медикаменты и изделия медицинского назначения.

В течение почти четырех десятилетий в Китае применялась политика "Одна семья – один ребенок". Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка (для жителей сел – не более двух), чтобы снизить нагрузку на ресурсы страны.

В 2013 году на фоне резкого сокращения трудоспособного населения в Китае разрешили до двух детей, если один из родителей был единственным ребенком в семье, а в 2016 году практика "Одна семья – один ребенок" была полностью отменена.