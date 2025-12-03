Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Супруги из США раздадут детям 6 млрд долларов: куда обращаться 3 1310

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Супруги из США раздадут детям 6 млрд долларов: куда обращаться

Американский бизнесмен Майкл Делл и его жена Сьюзен намерены пожертвовать $6,25 млрд на инициативу Invest America, также известную как "счета Трампа", нацеленную на обеспечение детей в США собственными инвестиционными счетами.

Ранее объявленная инициатива президента Дональда Трампа Invest America предусматривает, что государство автоматически будет открывать счет на $1 тысячу на имя каждого ребенка, родившегося в Соединенных Штатах в период с 2025 по 2028 год. Она начнет действовать 4 июля 2026 года.

Средства будут инвестированы в индексные фонды, доступ к ним владельцы получат после наступления 18-летия. Деньги можно будет потратить на оплату высшего образования, первый взнос по ипотеке или открытие стартапа.

По подсчетам на сайте officialdata.org, если бы человек 18 лет назад инвестировал $1 тысячу в индекс S&P 500, сейчас он имел бы почти $6,5 тысяч. Среднегодовая доходность индекса (с учетом реинвестирования дивидендов) за этот период составила 11,22%.

Пожертвование Делла позволит расширить программу и включить в нее детей младше 10 лет. Приоритет будет отдаваться семьям с годовым доходом менее $150 тыс.

Делл - основатель и руководитель Dell Technologies. Он занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в $148 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index. Бизнесмен является активным сторонником и идейным вдохновителем "счетов Трампа".

Читайте нас также:
#образование #благотворительность #инвестиции #финансы #бизнес #технологии #семья #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • bt
    bory tschist
    3-го декабря

    ... cкорее всего: пропутинским русским Балтии – нифига не светит – у них свой "кормчий" (смертью) – в Кремле

    1
    10
  • II
    Ira Ira
    bory tschist
    4-го декабря

    Вот это ты высосал)))), в следующий раз головой думай, что пишешь

    0
    0
  • A
    Aleks
    3-го декабря

    Эти хоть уже давно наелись,а наши доморощенные ,,олигархи,,поднявшиеся на том,что досталось от СССР,будут жрать не в себя ещё лет 200. Управляют нами самый жадный Клан 🔯и такие же от него кормятся 35 лет...😈👽

    16
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Любящий папа всегда рядом. Иконка видео
Изображение к статье: Пусть люди делают новых людей: в Китае подорожают презервативы
Изображение к статье: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили День благодарения вместе
Изображение к статье: Юный исполнитель роли Гарри Поттера рассказал о письме Дэниела Рэдклиффа и первых впечатлениях со съёмок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео