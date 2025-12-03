Американский бизнесмен Майкл Делл и его жена Сьюзен намерены пожертвовать $6,25 млрд на инициативу Invest America, также известную как "счета Трампа", нацеленную на обеспечение детей в США собственными инвестиционными счетами.

Ранее объявленная инициатива президента Дональда Трампа Invest America предусматривает, что государство автоматически будет открывать счет на $1 тысячу на имя каждого ребенка, родившегося в Соединенных Штатах в период с 2025 по 2028 год. Она начнет действовать 4 июля 2026 года.

Средства будут инвестированы в индексные фонды, доступ к ним владельцы получат после наступления 18-летия. Деньги можно будет потратить на оплату высшего образования, первый взнос по ипотеке или открытие стартапа.

По подсчетам на сайте officialdata.org, если бы человек 18 лет назад инвестировал $1 тысячу в индекс S&P 500, сейчас он имел бы почти $6,5 тысяч. Среднегодовая доходность индекса (с учетом реинвестирования дивидендов) за этот период составила 11,22%.

Пожертвование Делла позволит расширить программу и включить в нее детей младше 10 лет. Приоритет будет отдаваться семьям с годовым доходом менее $150 тыс.

Делл - основатель и руководитель Dell Technologies. Он занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в $148 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index. Бизнесмен является активным сторонником и идейным вдохновителем "счетов Трампа".