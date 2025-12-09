Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» официально возглавили рейтинг самых дорогих звёзд для новогодних корпоративов, обойдя даже недавний рекорд Надежды Кадышевой.

Рекордные гонорары

По данным Mash, выступление коллектива стоит:

20+ млн рублей — за 40-минутный сет;

— за 40-минутный сет; 24+ млн рублей — за шоу длительностью около часа.

Дополнительно заказчик должен оплатить эксклюзивный райдер стоимостью 3 млн рублей, в который входят:

перелёты исключительно бизнес-классом,

трансфер на Maybach ,

, личный охранник.

Парадокс: высокая цена — пустой календарь

Несмотря на статус самого дорогого артиста сезона, декабрьский график Шнурова почти пуст. СМИ сообщают, что на столь высокий ценник решились всего три заказчика — остальная часть календаря остаётся незаполненной.

Как компенсируют простой: штрафы

Команда музыканта разработала систему штрафов для организаторов, способную приносить артисту дополнительную прибыль. Потенциальные санкции включают:

150 000 рублей — за несоответствие уровня кейтеринга;

— за несоответствие уровня кейтеринга; ~1 000 000 рублей — за назойливые просьбы о селфи или автографах;

— за назойливые просьбы о селфи или автографах; ~1 000 000 рублей — за перелёт не первым классом или с пересадками.

Таким образом, даже при минимальном количестве концертов Шнуров гарантированно получает не менее 60 млн рублей только за три выступления — не считая доходов от штрафов.

Даже статус легенды и культовый образ «Ленинграда» не всегда спасают от холодной арифметики спроса. Похоже, рынок всё чаще голосует рублём — и не всегда в пользу завышенных ценников.

