Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» официально возглавили рейтинг самых дорогих звёзд для новогодних корпоративов, обойдя даже недавний рекорд Надежды Кадышевой.
Рекордные гонорары
По данным Mash, выступление коллектива стоит:
- 20+ млн рублей — за 40-минутный сет;
- 24+ млн рублей — за шоу длительностью около часа.
Дополнительно заказчик должен оплатить эксклюзивный райдер стоимостью 3 млн рублей, в который входят:
- перелёты исключительно бизнес-классом,
- трансфер на Maybach,
- личный охранник.
Парадокс: высокая цена — пустой календарь
Несмотря на статус самого дорогого артиста сезона, декабрьский график Шнурова почти пуст. СМИ сообщают, что на столь высокий ценник решились всего три заказчика — остальная часть календаря остаётся незаполненной.
Как компенсируют простой: штрафы
Команда музыканта разработала систему штрафов для организаторов, способную приносить артисту дополнительную прибыль. Потенциальные санкции включают:
- 150 000 рублей — за несоответствие уровня кейтеринга;
- ~1 000 000 рублей — за назойливые просьбы о селфи или автографах;
- ~1 000 000 рублей — за перелёт не первым классом или с пересадками.
Таким образом, даже при минимальном количестве концертов Шнуров гарантированно получает не менее 60 млн рублей только за три выступления — не считая доходов от штрафов.
Даже статус легенды и культовый образ «Ленинграда» не всегда спасают от холодной арифметики спроса. Похоже, рынок всё чаще голосует рублём — и не всегда в пользу завышенных ценников.
Источник: Whoopee.ru
