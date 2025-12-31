Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Иронию судьбы» в Британии назвали одним из лучших новогодних фильмов. Почему? 0 306

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Иронию судьбы» в Британии назвали одним из лучших новогодних фильмов. Почему?

Фильм где русские в пьяном угаре ссорятся и рушат отношения под Новый год - похвалили в Великобритании.

Позднесоветская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в список лучших новогодних фильмов в Великобритании. Рейтинг составила британская газета The Guardian.

Кинокритик Фил Хоуд подчеркнул, что в подборку включили именно оригинальную картину Эльдара Рязанова, а не современный американский ремейк «О судьбе» Марюса Вайсберга. По словам эксперта, романтическую комедию 2022 года многим сейчас уже сложно вспомнить, но фильм 1976 года «Ирония судьбы», на котором она основана, помнят и любят почти все жители постсоветского пространства.

Хоуд отметил, что история любви в этой картине полна неловких и забавных поворотов, а герои будучи нетрезвыми неоднократно погружаются в характерную славянскую меланхолию, берут гитару и исполняют одну из известных песен композитора Микаэла Таривердиева.

В список фильмов The Guardian, которые нужно посмотреть в новогодние праздники, также вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика, фильм-катастрофа «Приключение "Посейдона"», трилогия «Властелин колец», лента Кэтрин Бигелоу «Странные дни», «Дни радио» Вуди Аллена, романтическая комедия «Праздник», французский фильм La bonne année, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера.

Ранее певица Любовь Успенская призналась, что считает песни из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» депрессивными. «Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря», — заявила артистка.

Читайте нас также:
#кино #праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На заметку работодателю: лучший в мире босс подарил сотням сотрудников по €380 тысяч
Изображение к статье: «Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка
Изображение к статье: Культовый дом из фильма «Один дома» восстановят в его классическом виде
Изображение к статье: Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео