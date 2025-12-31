Фильм где русские в пьяном угаре ссорятся и рушат отношения под Новый год - похвалили в Великобритании.

Позднесоветская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в список лучших новогодних фильмов в Великобритании. Рейтинг составила британская газета The Guardian.

Кинокритик Фил Хоуд подчеркнул, что в подборку включили именно оригинальную картину Эльдара Рязанова, а не современный американский ремейк «О судьбе» Марюса Вайсберга. По словам эксперта, романтическую комедию 2022 года многим сейчас уже сложно вспомнить, но фильм 1976 года «Ирония судьбы», на котором она основана, помнят и любят почти все жители постсоветского пространства.

Хоуд отметил, что история любви в этой картине полна неловких и забавных поворотов, а герои будучи нетрезвыми неоднократно погружаются в характерную славянскую меланхолию, берут гитару и исполняют одну из известных песен композитора Микаэла Таривердиева.

В список фильмов The Guardian, которые нужно посмотреть в новогодние праздники, также вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика, фильм-катастрофа «Приключение "Посейдона"», трилогия «Властелин колец», лента Кэтрин Бигелоу «Странные дни», «Дни радио» Вуди Аллена, романтическая комедия «Праздник», французский фильм La bonne année, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона и «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера.

Ранее певица Любовь Успенская призналась, что считает песни из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» депрессивными. «Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря», — заявила артистка.