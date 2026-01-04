Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова шесть лет назад. Журналистка воспитывает 9-летнего сына Платона от первого мужа. Поклонники часто гадают: будет ли Ксения рожать второго ребенка в новом браке? Блогер Ида Галич не стала ходить вокруг да около, а прямо спросила об этом Ксению.

В ходе интервью Ида поинтересовалась, не просит ли Платон брата или сестру, на что Ксения ответила, не задумываясь: «Нет, не просит». По словам журналистки, Платон не хочет делить её ни с кем другим, поэтому тонко намекает матери, что второй ребенок ей не нужен. Собчак вспомнила, что тоже была единственным ребёнком в семье и не хотела, чтобы родители заводили ещё детей.

«Он как я в этом смысле. Я помню, маме устраивала. Говорила: не дай бог, я хочу быть одна, ты должна любить ровно меня. Платону я, естественно, этого не рассказывала, но он как я. Он эгоист в этом смысле», - рассказала Ксения.

По ее словам, Платон делает особый акцент на ее занятости и говорит, что с ее плотным графиком у нее просто не будет времени на воспитание второго ребенка.

«Мам, ты только мне должна принадлежать. У тебя и так столько работы. Какие ещё вообще дети», - смеется Собчак.

При этом Ксения не стала отвечать на вопрос о том, хочет ли она все же родить общего ребенка Константину Богомолову. «Это очень личный вопрос. Я на него отвечать не буду», - отрезала Ксения.

Сын Собчак учится во втором классе в одном из самых престижных учебных заведений столицы. Мальчик с младенчества изучал английский и китайский языки. Телеведущая упоминала, что у ее сына технический склад ума, он обожает математику и добивается успехов на школьных олимпиадах.

44-летняя Ксения Собчак и 50-летний Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Торжество, на котором гуляла вся светская столица, наделало много шуму. Молодожены уехали из ЗАГСа на катафалке, а потом новоиспеченная супруга станцевала перед гостями на банкете в нижнем белье.

Многие были уверены, что свадьба Собчак и Богомолова – банальный пиар, и что пара разбежится через год-другой. Но прошло уже шесть лет, а супруги по-прежнему вместе. Ксения при любом удобном случае не устает восхищаться мужем. Ранее в одном из интервью она заявила, что ее муж – масштабная личность, и это ее в нем неизменно восхищает.

«В мужчинах я ценю масштаб личности, самоиронию и ироничный взгляд на жизнь, гениальность и парадоксальность мышления. С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно - другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться», - призналась Собчак.

А вот финансовый успех в этом браке, безусловно, принадлежит Ксении. Телеведущая зарабатывает намного больше мужа. Впрочем, Константина это, похоже, не смущает.