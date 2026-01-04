Baltijas balss logotype
«Хотели обмануть!» Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников 0 572

Lifenews
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хотели обмануть!» Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
ФОТО: Youtube

Якубович заявил, что несколько раз чуть не стал жертвой мошенников.

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что несколько раз чуть не стал жертвой телефонных мошенников.

«Много раз. И до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился», — ответил он на соответствующий вопрос.

В качестве примера телеведущий рассказал о случае, когда его сын буквально вырвал у него телефон во время одного из таких звонков.

Ранее Якубович рассказал, что нашел новую работу и стал инструктором на авиатренажере в Москве. «Просто мне это (полеты — прим.) настолько нравится, что хочется, чтобы это нравилось всем», — объяснил свое решение ведущий.

Читайте нас также:
#мошенничество #Москва #сын #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео