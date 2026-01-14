Впрочем, не обошлось без негативных и скептических комментариев.

Певица показала свою фигуру спустя несколько месяцев после того, как явила на свет третьего ребенка. Рианна выбрала смелый комплект нижнего белья. Рианна стала трехкратной мамой 13 сентября прошлого года. Спустя четыре месяца после родов поп-звезда продемонстрировала свою фигуру.

Исполнительница хита «Diamonds» опубликовала серию соблазнительных фото в своем блоге. Рианна облачилась в красное нижнее белье, показав свои прелести. Артистка распустила длинные черные локоны, а пикантный образ разбавила роскошными украшениями с красным камнем.

Поклонники засыпали любимицу комплиментами, особенно кадры пришлись по вкусу фанатам из Бразилии, где такая фигура, как у Рианны, считается эталоном. «Рианна, приезжай в Бразилию на гастроли!», «Рианна, ждем тебя в Копакабане», «Ты идеально бы вписалась в бразильский пляж», — написали почитатели певицы.

Пикантные фото звезды оценили и наши знаменитости — «лайки» Рианне поставили певицы Бьянка и Милана Стар.

Впрочем, не обошлось без негативных и скептических комментариев. «Почему талантливые женщины выставляют себя как порномусор?», «Фотографии сильно обработаны, ну или она проделала огромную работу», «Мужчин ежедневно осуждают за сексуализацию женщин. А потом появляется целый ряд таких фотографий», — высказали свое «фи» интернет-пользователи.

В 2021 году американский рэпер ASAP Rocky рассказал о том, что он встречается с Рианной. 31 января 2022 года появилась информация, что пара ожидает первенца. 13 мая 2022 года родился первый сын пары Риза Ателстон Майерс (RZA Athelston Mayers). Его назвали в честь продюсера и лидера реп-группы Wu-Tang Clan, Роберта Фитцджеральда Диггса, который выступал под сценическим псевдонимом RZA. 12 февраля 2023 года во время концерта на «Супербоуле» Рианна сообщила о второй беременности. 1 августа 2023 года родился второй сын пары, которого назвали Рает Роуз Майерс. В ночь с 5 на 6 мая 2025 года на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке подтвердилась третья беременность Рианны, там она появилась вместе со своим мужем A$AP Rocky. 13 сентября 2025 родила дочь Роки Айриш Майерс.