"Ну, будни. Лет 15 в Латвии не было такой лютой зимы. Обычно морозит 10 дней. И зима всегда дает от себя отдохнуть. В этом году морозит весь февраль и весь январь. Позавчера ночью было минус 23. Дом на такое не рассчитан. И ночью случился потоп. Замерзла труба. Что то лопнуло. И весь первый этаж — ковры, кабинет, паркет хороший — оказался в воде. Паркет вздулся. Ковры мокрющие, надо вызывать людей увозить их на чистку, сами не высохнут. В доме воняет канализацией, а у меня сегодня преферанс-пати как раз. Слава богу, помогла помощница по хозяйству. Но все равно я не сделала укладку, не пошла на пение и в фитнес.

Сегодня -5, но через два дня опять морозы и так до конца февраля.

Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать".