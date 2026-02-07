Baltijas balss logotype
«Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать» - Божена Рынска взъелась на свою «новую родину» 11 15849

Lifenews
Дата публикации: 07.02.2026
соцсети
Изображение к статье: «Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать» - Божена Рынска взъелась на свою «новую родину»
ФОТО: Instagram

Экстравагантная Божена Рынска в претензии к нашей латвийской "настоящей русской" зиме. Она пишет у себя в Фейсбук:

"Ну, будни. Лет 15 в Латвии не было такой лютой зимы. Обычно морозит 10 дней. И зима всегда дает от себя отдохнуть. В этом году морозит весь февраль и весь январь. Позавчера ночью было минус 23. Дом на такое не рассчитан. И ночью случился потоп. Замерзла труба. Что то лопнуло. И весь первый этаж — ковры, кабинет, паркет хороший — оказался в воде. Паркет вздулся. Ковры мокрющие, надо вызывать людей увозить их на чистку, сами не высохнут. В доме воняет канализацией, а у меня сегодня преферанс-пати как раз. Слава богу, помогла помощница по хозяйству. Но все равно я не сделала укладку, не пошла на пение и в фитнес.

Сегодня -5, но через два дня опять морозы и так до конца февраля.

Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать".

#дом #погода #Латвия #зима #канализация #Париж #ущерб
Оставить комментарий

(11)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    Опять видимо Россия виновата...))))))))) Судя по названию статейки.... А эта особь, да вообще не интересна.....Займитесь экономикой и благосостоянием своего народа...... А не всякой шалупени...

    1
    0
  • AE
    Alex Evi
    8-го февраля

    А это вообще кто такая ?? Что за соска ???

    8
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    8-го февраля

    Понаедут всякие!🤦

    19
    0
  • АП
    Александр Прохожий
    7-го февраля

    И, вот такое отребье, собирает Латвия, по всему миру, под свою крышу!!!

    236
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Александр Прохожий
    7-го февраля

    Зря вы так: сейчас набегут Добрые Тсичи и завоют, что Бомжена - лучший представитель русскоязычных. :)

    93
    5
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Квартиру родителей продала,и,чем, и знаменита.

    79
    5
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    7-го февраля

    Чего ей плакаться, у нее папик миллиардер

    58
    3
  • E
    Enigma
    7-го февраля

    Кто тебя тут держит-то?! Шуруй на Запад и побыстрее, в Латвии после тебя хоть воздух чище станет…

    138
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го февраля

    Ушибленная шлагбаумом по-прежнему путает туризм с эмиграцией.

    174
    3
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    8-го февраля

    Твоя правнучка Брынс..а такая же #интеллектуалка#,как и ты.

    8
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    8-го февраля

    Прежде чем что-то сказать, опохмелись или прими таблетки. Впрочем, твоим мозгам поможет только клизма...

    18
    1
Читать все комментарии

