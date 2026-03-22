Назван провоцирующий голод тип стресса

Дата публикации: 22.03.2026
Хронический стресс провоцирует голод и тягу к сладкой пище.

Реакция на стресс у разных людей проявляется по-разному: кто-то теряет аппетит, а кто-то начинает заедать проблемы. Об этом рассказала психолог и врач-терапевт Ульяна Махова.

Махова отметила, что поведение человека зависит от типа стресса, который он испытывает. Острое напряжение повышает уровень катехоламинов и снижает аппетит, а хронический стресс повышает уровень кортизола, и, наоборот, провоцирует голод.

Другими причинами сильного голода и тяги к жирной и сладкой пище врач назвала индивидуальные особенности и паттерны поведения, которые формируются в первые годы жизни. Она пояснила, что привычка заедать тревогу часто идет из детства, когда родители угощали ребенка сладостями, чтобы утешить или похвалить.

Чтобы перестать заедать стресс и избавиться от пищевых нарушений, доктор в первую очередь посоветовала работать над осознанностью и осмысленностью. Кроме того, она призвала научиться отличать эмоциональный и физический голод.

#питание #голод #эмоции #стресс #психосоматика #психология
