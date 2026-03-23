Тренер заявил, что после 40 лет важно тренироваться регулярно.Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что важно тренироваться регулярно. Оптимально — 4 тренировки в неделю, чередуя верх и низ тела с днями отдыха. Если сил хватает только на три дня, то необходимо делать упражнения на все тело.

Кавальер посоветовал сочетать силовые сессии (большие веса, мало повторений) и гипертрофию (медленные повторения по 4 секунды, без импульса), что сохранит силу и объем мышц. Также он рекомендовал увеличить потребление белка и количество часов сна.