Профессор Сергей Лопатников пишет, цитата: "1. В США стали активно обсуждать, что случилось с Трампом? - Я вижу две причины:

1.1. Странный визит Трампа в Британию в сентябре 2025 года, после чего в течение недели изменилась его риторика в отношении Путина. В частности, известно особое отношение Британии с Ираном, Израилем и Ближним востоком вообще.

1.2. Думаю, Нетаньяху тупо шантажировал Трампа информацией Эпштейна. Ну, каннибализм - может и нет, - но малолетки у него, если честно, на лице написаны.

1.3. Не знаю, но с Ираном всё кажется своеобразно. Вопрос в том, верно ли предположение 1.2. Если оно верно, то США без ликвидации Трампа в той или иной форме выйти из ситуации, как кажется, не смогут. И это действительно пахнет мировой экономической катастрофой, так как Ормуз-это Ормуз, во-первых, а, во-вторых, главная уязвимость Ближнего востока - это вода и я не вижу рациональных причин, кроме тактических, почему Иран должен жалеть Израиль и суннитские государства.

В то же время, если это предположение неверно или Трампа снесут, США выйдут из проблемы и сдадут Израиль. И тогда у Израиля ситуация хуже, чем аховая. И вот тут возникает вопрос о ядерном оружии всерьез. Причем, боюсь, что с двух сторон.

Позицию России я тоже не очень понимаю. Европа определилась: она ведет войну на уничтожение. Зачем, при этом, Россия вознамерилась ей помогать в такой ситуации? - Загадка природы. Если только не предположить что в процессе уничтожения России танцуют двое - Европа и российская власть. В конце-концов, если некоторые полагают, что вялое СВО - это как бы "денацификация" Украины, то почему бы не сделать симметричное предположение - что для России это выбивание энтузиастов. Или, скажем, наоборот: создание внутри РФ агрессивной протестной массы по образцу 1917-го года. Я с ужасом вспоминаю свой же прогноз в Известиях от 1998 или 1999 года - мне надо коробки с архивом разобрать, - что мировая война начнется в 2025 году и будет связана с перевооружением армий на новые технологии. Но я этот прогноз в ЖЖ тоже упоминал не раз, сколько помню. Я очень опасаюсь за ситуацию в странах Балтии. Опять пишу давно, а ситуация там только напрягается. Это очевидно. Главное, у России, как кажется, силенок даже на одну Украину не хватает (если только она действительно там воюет, а не дурака валяет). Второй фронт - это не айс. А если Казахстан еще на радостях подтянется - создаст проблемы для русских на севере... То по факту будет реализована западная половина сценария Кейтеля, который я описывал в Зеленой кроне. И вообще много интересного может случиться вплоть до Дальнего востока. А вдруг Китай Айгунский и Пекинский договоры вспомнит? - Мало ли.

Передел мира может пойти совсем не так, как его представляют российский публике соловьевские трели.

P.S. Калининград вполне могут превратить в "российский Тайвань". Я не хотел писать о такой возможности. Но он реален и вероятен. Я не уверен в абсолютной неподкупности как гражданского, так и военного руководства области. Собственно, я всегда смотрю прагматически и задаю вопрос: "В чем преимущество для Калининграда оставаться в составе России по сравнению с превращением в сильную, встроенную в прибалтийским мир политически и экономически независимую страну?" - Задаю - и не нахожу убедительного ответа", - подчеркнул Лопатников.

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.

