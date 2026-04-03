Названа незаменимая польза яиц

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Названа незаменимая польза яиц
ФОТО: Unsplash

Эндокринолог: в яйцах содержатся все нужные клеткам аминокислоты.

Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о том, какие незаменимые полезные вещества содержатся в яйцах.

Доктор рассказала, что яйца содержат множество необходимых для организма питательных веществ. «Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток», — отметила эндокринолог.

Она добавила, что в яйцах также содержится множество витаминов: витамин A, который важен для кожи и зрения; витамин B, необходимый для нервной системы; витамин E, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами, и витамин D — он необходим для иммунной системы.

Помимо этого, в яйцах содержатся важные микроэлементы: холин, селен, цинк и железо. Как объяснила врач, они нужны для работы головного мозга, иммунной системы и кроветворной системы.

Читайте нас также:
#питание #витамины #яйца #здоровье #еда
