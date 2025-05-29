В какой позе лучше спать, чтобы утром не болела спина

Спать нужно в правильной позе, чтобы утром чувствовать бодрость и прилив сил.

Проблемы со сном могут быть связаны с неудобным матрасом, плохой подушкой или же неверной позой для сна. Чтобы утром вставать отдохнувшим, без болей в шее и спине, нужно приучить себя спать в определенных позах. О двух позах, за которые ваше тело, особенно позвоночник, точно скажет спасибо, рассказывает Doctorpiter.

«Мечтатель»

Первая поза, в которой надо периодически спать, — это поза «мечтателя». Для этого потребуется лечь на бок, приняв позу эмбриона. Но при этом не сжаться в тугой комок, а лишь слегка подтянуть колени к подбородку, а руки вытянуть перед собой.

Для удобства можно взять небольшую подушку и зажать ее между коленями.

«Солдат»

Это ассоциативная поза словно диктует: надо спать прямо. Представьте солдата, который вытянулся по струнке.

Чтобы правильно засыпать, лягте на спину. Постарайтесь прочувствовать вес тела полностью — вы не должны наваливаться на плечо или бедро. Вес должен распределяться равномерно. А теперь расслабьтесь.

Если вы лежите на спине, ваш позвоночник сразу же поддерживается матрасом, и вы получаете наиболее равномерное распределение веса тела. Можно положить под колени небольшую подушку, тогда таз немного уйдет вперед. Это тоже полезно.

Самая вредная поза для сна

Самым вредным можно считать сон на животе, так как именно в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.

Кроме того, такая поза также может вызвать головные боли, боль в плечах или руках. Также сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин, ведь вы спите чуть ли не уткнувшись лицом в подушку.