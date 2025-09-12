Не только губка! Топ-7 самых грязных мест на кухне, которые нужно убирать каждый день

Представьте: вы готовите свой любимый обед и хотите быть уверены, что ничего вредного в еду не попадёт. Но некоторые кухонные уголки и предметы незаметно собирают грязь и бактерии, которые могут вызвать от лёгкого расстройства желудка до серьёзных инфекций. На что обратить внимание и как правильно убрать грязь на кухне – в Добро.Медиа.

Губка для мытья посуды

Она постоянно влажная и тёплая – идеальные условия для размножения вредоносных микроорганизмов. Остатки еды, жир и грязь остаются внутри пор, превращая её в настоящий «город» для бактерий. Менять губку для посуды нужно не реже одного раза в неделю.

Как часто мыть? Каждый день тщательно полощите под горячей водой, потом хорошо отжимайте, чтобы убрать лишнюю влагу. Дополнительно можно её дезинфицировать, помещая на одну минуту в микроволновку на максимальной мощности (важно перед этим убедиться, что губка не содержит металлических элементов). Ещё один способ: замачивать её на несколько минут в растворе уксуса или отбеливателя, а затем хорошо промывать.

Совет. Лучше использовать разные губки для посуды и для протирания кухонных поверхностей, чтобы уменьшить риск переноса бактерий с одной зоны на другую.

Мусорное ведро

Одно из самых грязных мест в квартире. Старайтесь регулярно опустошать его, не давая отходам долго задерживаться в ведре. Обязательно используйте плотные пакеты для мусора.

Как часто убирать? Раз в 2–3 дня протирайте внешнюю поверхность ведра влажной тряпкой или антисептиком. Полностью мойте ведро раз в неделю горячей водой с мылом или универсальным моющим средством. Чтобы избавиться от запахов и бактерий, можно добавить в ведро немного пищевой соды, а затем тщательно промыть его. Потом ведро нужно хорошо просушить – влажность способствует развитию микробов.

Совет. Если есть возможность, выберите мусорное ведро с крышкой и педалью – это поможет уменьшить грязь на кухне и распространение неприятных запахов.

Ручки холодильника и микроволновки

Грязь на кухне собирается на ручках холодильника и микроволновки. Капли, жир и остатки пищи создают благоприятную среду для бактерий. Каждое прикосновение грязными руками переносит микробы, которые потом могут попадать на продукты или другие поверхности, повышая риск пищевых отравлений.

Как часто убирать? Протирайте ручки холодильника и микроволновки каждый день. Для этого используйте мягкую губку или салфетку с антисептическим средством. Протирайте не только ручки, но и прилегающие участки: именно там остаются следы грязи.

Совет. Внутри тоже копятся бактерии, поэтому размораживайте и мойте холодильник с чистящими средствами хотя бы раз в месяц. Не забывайте мыть резиновые уплотнители на дверце: в складках часто скапливается грязь и плесень. Их легко почистить мягкой щёткой и мыльным раствором. А чтобы отмыть микроволновку от жира внутри, можно помимо бытовых очистителей использовать подручные средства. Например, воду, лимон, соду, уксус, нашатырный спирт или апельсиновые корки.

Разделочная доска

Когда вы нарезаете сырое мясо или рыбу, на ней остаются соки с бактериями. Если сразу не обработать поверхность, эти микробы могут попасть на другие продукты, например, на овощи или хлеб, что называется перекрёстным загрязнением. Такое заражение особенно опасно, если потом вы употребляете еду без термической обработки.

Как часто мыть? После каждого использования горячей водой с моющим средством. Раз в неделю нужно обрабатывать доску раствором уксуса или лимонного сока для дезинфекции.

Совет. Заведите отдельные доски для разных типов продуктов. Одна для мяса и рыбы, другая – для овощей и фруктов, третья – для хлеба. Это помогает избежать грязи на кухне и сохранить здоровье домочадцев. После сырого мяса или рыбы доску нужно не просто ополоснуть, а ошпарить кипятком и обработать чистящими средствами.

Духовка

Мы редко задумываемся, сколько грязи и остатков еды собирается внутри духовки. Обычно там темно, и мы просто не видим, как с каждой готовкой капает жир и проливаются соусы. Если долго не убирать – месяц и больше – грязь накапливается, начинает гореть и издавать неприятный запах. А ещё грязь на кухне и запущенная духовка может привлечь тараканов и мелких насекомых.

Как часто мыть? Минимум раз в месяц, а при активном использовании – ещё чаще.

Совет. Применяйте специальные средства для духовок или смесь пищевой соды с водой. Нанесите пасту на загрязнения, оставьте на пару часов, затем просто сотрите влажной губкой. Это эффективно и не повредит поверхность.

Мойка и слив раковины

Каждый раз после мытья посуды в ней остаётся вода и мельчайшие частички пищи. Смешавшись с влагой, они провоцируют развитие микробной среды. Постоянно загрязняется и сливная труба – там скапливаются жир, остатки еды и грязь, что создаёт комфортные условия для бактерий.

Как часто убирать? Протирать мойку следует каждый день после использования. Достаточно хорошо промыть её тёплой водой с моющим средством и протереть сухой тряпочкой. Так вы удалите жир и предотвратите образование разводов. Для слива же требуется более тщательная очистка минимум раз в неделю. Хороший способ – залить туда смесь из горячей воды, пищевой соды и уксуса.

Совет. Сразу смывайте остатки еды из раковины.

Кухонный кран и выключатели

Их постоянно трогают руками во время готовки, но редко моют, так что это ещё один рассадник грязи на кухне.

Как часто мыть? Протирайте кран и выключатели ежедневно влажной тряпкой с моющим средством или дезинфицирующим раствором. При уборке обратите внимание на детали крана – прокладки и изогнутые части, где чаще всего собирается грязь и бактерии.

Совет. Если возможно, используйте кран с сенсорным управлением.