Рекомендуется стирать постельное бельё каждую неделю: даже если оно кажется чистым, в тканях могут размножаться микроорганизмы, питающиеся частичками кожи. Чтобы простыни, наволочки и пододеяльники всегда выглядели и пахли свежо, есть несколько простых лайфхаков.

1. Проветривание

В детстве многих заставляли заправлять кровать сразу после подъёма. Дисциплина, конечно, полезна, но в случае с постелью — не всегда. Лучше оставить её на некоторое время «разобранной» и открыть окно, чтобы ткань наполнилась свежим воздухом. Даже холод или дождь не помешают: проветривание помогает избавиться от бактерий, пыли и неприятных запахов. Форточку можно держать открытой и на целый день — бельё пропитается прохладой и свежестью.

2. Сода

Сода — универсальный помощник не только на кухне, но и в спальне. Если постель начала плохо пахнуть, присыпьте простыни несколькими чайными ложками соды и оставьте на пару часов. Затем уберите её пылесосом. За это время порошок впитает неприятные запахи и лёгкие загрязнения, возвращая белью ощущение чистоты.

3. Аромаспрей

Распылители с эфирными маслами не только создают приятный запах, но и способствуют спокойному сну. Использовать их можно между стирками для ароматизации постели. Сделать такой спрей легко самостоятельно: смешайте экстракт гамамелиса (его ещё называют «волшебный орех» или «ведьминым орехом») с несколькими каплями эфирного масла лаванды, бергамота или герани, залейте в распылитель и слегка побрызгайте на простыни и подушки.