Пыль в квартире — это проблема, с которой сталкиваются почти все. Она проникает через вентиляцию, открытые окна и двери. Даже при регулярной уборке люди часто замечают её накопление, что делает помещение менее комфортным.

Как пыль влияет на здоровье

Чрезмерное количество пыли не только портит вид дома, но и может вызвать аллергические реакции, приступы астмы и другие неприятные последствия для организма. Пыль состоит из разных компонентов:

мёртвых клеток кожи

шерсти домашних животных

грязи и песка

волокон одежды

Кроме того, в ней могут содержаться опасные вещества: следы металлов, устойчивые к антибиотикам микробы, микропластик и агрессивные химикаты.

Важно помнить, что наличие пыли не всегда означает, что квартира грязная. На её количество влияют сезон, число жильцов и наличие домашних животных. Пыль приносится с улицы через окна, двери, обувь, одежду и лапы питомцев, что способствует её накоплению.

Даже регулярная влажная уборка не всегда решает проблему. Этому есть несколько причин.

1. Высокая влажность

Избыточная влажность создаёт благоприятные условия для размножения пылевых клещей и плесени. Она также способствует слипанию частиц пыли.

Специалисты рекомендуют поддерживать влажность в диапазоне 40–60% с помощью осушителей или кондиционеров. При этом использование кондиционера может быть эффективнее, чем частое открывание окон.

2. Проблемы с вентиляцией

В идеале система вентиляции должна забирать пыль и выводить её через фильтры.

Если вентиляция или отопление работают неправильно, в доме скапливается больше пыли. Поэтому важно регулярно проверять и обслуживать эти системы. Воздушные фильтры следует менять каждые три месяца, чтобы поддерживать чистоту воздуха.

3. Внешние факторы

Активное движение транспорта на улице или близость оживлённой дороги увеличивает количество пыли, попадающей внутрь через окна, двери и щели.

Для борьбы с этим следует закрывать окна и двери, герметизировать щели, а также регулярно стирать ковры и текстильные изделия. Не забывайте о чистоте в гараже и прихожей — это также снижает накопление пыли.

Почему стоит выбирать качественную технику

При выборе пылесоса отдавайте предпочтение моделям с водяным фильтром: они собирают пыль эффективнее и не позволяют ей возвращаться обратно в воздух, создавая ощущение свежести.

Также используйте мебельные полироли — они помогают пыли оседать меньше и облегчают уборку.

Источник: 1001sovet