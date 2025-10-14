Если понедельник только задает тон неделе, то вторник — день, когда стоит включить внутреннего воина . Это время решительных шагов, смелых решений и воплощения идей, которые давно ждали своего часа. Энергия Марса придает уверенность и силу, но требует активности: бездействие сегодня может обернуться застоем и даже кармическими испытаниями.

Вторник — время действовать, а не ждать

Издревле вторник считался днём, когда лучше всего начинать важные дела: защищать свои принципы, бороться за справедливость, ставить цели и делать первые шаги к мечтам. Именно сегодня Вселенная помогает тем, кто не боится проявить инициативу.

Символика вторника

Планета-покровитель: Марс — символ мужества, действия и страсти.

Марс — символ мужества, действия и страсти. Цвета дня: красный и серебристо-розовый — усиливают энергию, уверенность и жизненную силу.

красный и серебристо-розовый — усиливают энергию, уверенность и жизненную силу. Ритуалы: хорошо заниматься металлом — наточить ножи, отполировать посуду, очистить украшения. Эти действия активируют энергию движения и решительности.

Как использовать энергию вторника

Марс раскрывает истинные эмоции и не терпит фальши. Если в вас накопились злость, обида или ревность — направьте их в творчество. Сделайте что-то своими руками, займитесь спортом, создайте вещь, которая станет символом внутреннего баланса.

Вторник — это день, когда Вселенная буквально подталкивает: действуй сейчас. Всё, что начнётся сегодня, принесёт мощные результаты.

Источник: news.hochu