Как защитить экран телевизора и монитора от пыли

Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить экран телевизора и монитора от пыли

Экраны телевизоров и мониторов быстро покрываются пылью и жирными пятнами, особенно на кухне. Чтобы избежать постоянной уборки, можно воспользоваться простым и эффективным способом.

Шаг 1. Очистка поверхности

Сначала аккуратно уберите загрязнения с экрана. Отлично подойдёт мыльный раствор, который затем удаляют сухой мягкой микрофиброй. Давить на экран не нужно — мыло само растворяет грязь и жир.

Шаг 2. Антистатическая защита

После очистки нанесите антистатик для одежды тонким слоем на экран. Это поможет:

  • снизить оседание пыли;
  • уменьшить появление жирных пятен в будущем.

Такой простой приём позволит надолго сохранить экран чистым и избавит от ежедневной борьбы с пылью.

Источник: whoopee.ru

#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео