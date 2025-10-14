Экраны телевизоров и мониторов быстро покрываются пылью и жирными пятнами, особенно на кухне. Чтобы избежать постоянной уборки, можно воспользоваться простым и эффективным способом.

Шаг 1. Очистка поверхности

Сначала аккуратно уберите загрязнения с экрана. Отлично подойдёт мыльный раствор, который затем удаляют сухой мягкой микрофиброй. Давить на экран не нужно — мыло само растворяет грязь и жир.

Шаг 2. Антистатическая защита

После очистки нанесите антистатик для одежды тонким слоем на экран. Это поможет:

снизить оседание пыли;

уменьшить появление жирных пятен в будущем.

Такой простой приём позволит надолго сохранить экран чистым и избавит от ежедневной борьбы с пылью.

Источник: whoopee.ru