Путешествия — это источник новых эмоций, открытий и радости, но вместе с тем и испытание на внимательность. По данным международных туристических ассоциаций, миллионы путешественников ежегодно становятся жертвами мошенников. Рассказываем, как не оказаться в их числе.

Консультант - Алёна Фомина, эксперт по туризму

Туристы — идеальная мишень: они расслаблены, не знают местных правил и языка, часто спешат и доверяют окружающим. И хотя география обманов широка — от Парижа до Бангкока, — сами схемы удивительно универсальны. Давайте разберемся вместе с экспертом по туризму Аленой Фоминой, какие уловки встречаются чаще всего и как не позволить им испортить отпуск.

Главная слабость туриста — неосведомленность. В чужой стране вы не всегда понимаете традиции, правила, цены и язык. Добавьте к этому отпускное настроение, эйфорию от новых впечатлений и желание быть вежливым — и бдительность легко теряется. Даже стресс от незнакомой обстановки мешает трезво оценивать ситуацию. Этим пользуются мошенники.

Вопреки стереотипам, обманщик — это не обязательно подозрительный человек с сомнительным видом. Часто это дружелюбные, опрятные и даже интеллигентные люди, владеющие несколькими языками. Они могут работать в одиночку или целыми группами, отлично разбираются в психологии и умеют вызывать доверие.

Самые популярные направления для аферистов — туристические столицы Европы: Париж, Рим, Барселона, Прага. В Азии мошенничество распространено в Таиланде, Индии и Турции, а в Латинской Америке есть свои особые схемы. Но есть уловки, работающие везде: срочность («только сейчас!»), жадность («уникальное предложение»), манипуляция доверием («мы хотим помочь») и игра на эмоциях.

«Помощь» с багажом и поддельные носильщики

Аэропорты, вокзалы и отели — излюбленные точки для мнимых носильщиков. Они появляются в форме или без, стремительно хватают чемодан и несут его до такси или входа в отель. А затем требуют 20–50 евро, даже если вы не просили о помощи.

Классический сценарий прост: турист устал после перелета, багаж тяжелый, рядом появляется «доброжелатель» с бейджем или в униформе. Чаще всего это Рим, Париж, Марокко или курорты Турции. Иногда мошенники действуют агрессивно: окружают жертву, не дают уйти, угрожают вызвать полицию.

Как защититься? Никогда не соглашайтесь на непрошеную помощь и держите багаж при себе. Говорите твердое «No, thank you» и используйте только официальные сервисы носильщиков. Если ситуация уже произошла, требуйте вернуть вещи, зовите охрану и фиксируйте происходящее на камеру.

Такси-мошенники и поддельные водители

Таксомошенничество — классика жанра. Самый мягкий вариант — завышенные тарифы: «сломанный» счетчик, ночной тариф днем, лишние сборы за багаж. Более рискованная схема — нелегальные такси у аэропортов. Машины маскируются под официальные, а водители используют липовые бейджи.

В лучшем случае вы переплатите в несколько раз. В худшем — вас могут отвезти в небезопасный район или ограбить. Особенно часто это происходит в Париже (Шарль-де-Голль), Стамбуле, Каире и Бангкоке.

Чтобы обезопасить себя, заранее скачайте приложения Uber, Bolt или местные аналоги, закажите трансфер через отель или пользуйтесь официальными стойками такси. Всегда фотографируйте номер машины и отправляйте близким, настаивайте на включении счетчика и отслеживайте маршрут по GPS.

Ресторанные аферы и счета-сюрпризы

Еще одна болезненная тема — заведения, ориентированные исключительно на туристов. Здесь вам могут подсунуть меню без цен, принести «комплимент от шефа», который потом окажется в счете, или включить 30% чаевых автоматически.

Часто обман связан с морепродуктами «по весу»: цену за килограмм никто не называет, а итоговый счет за рыбу или креветки может в разы превысить ожидания. Такая схема особенно популярна в Греции, Италии и Хорватии.

Совет прост: всегда уточняйте цену заранее, отказывайтесь от непрошенных блюд и проверяйте счет до копейки. Если сомневаетесь — угрожайте вызвать туристическую полицию или пишите отзыв на популярных платформах. А лучше выбирать места, где едят местные, а не заведения с навязчивыми зазывалами.

Фальшивая полиция и проверки документов

Один из самых неприятных способов обмана — люди, выдающие себя за полицейских. Сценарий обычно одинаков: предъявляют поддельное удостоверение, обвиняют в нарушении, требуют паспорт и… деньги для «проверки на фальшивку». Часто это практикуют в Праге, Париже и странах Восточной Европы.

Помните: настоящая полиция всегда в форме, ведет себя спокойно, не требует показывать наличные и может предложить поехать в участок. Вы вправе просить идентификационный номер сотрудника, требовать полицейскую машину и связаться с консульством. Категорически нельзя показывать кошелек или банковские карты.

«Друзья-помощники» и отвлекающие маневры

Самая «дружелюбная» схема — когда к вам подходит якобы местный житель с предложением показать секретное кафе или помочь сделать фото. В реальности это может закончиться просьбой купить что-то по завышенной цене или прямой кражей.

Еще один вариант — петиции и благотворительность: девушки с папкой просят подписать петицию и внести «небольшое пожертвование», а потом превращают его в требование 20–50 евро.

Классика отвлекающих маневров — пролитый напиток, дети, окружившие вас на улице, или даже птица, «случайно» испачкавшая одежду. Пока вы заняты, второй участник крадет кошелек. Парижское метро, Барселона и Рим — главные точки подобных афер.

Лучший способ защиты — сохранять здоровый скепсис, носить деньги и документы в поясной сумке под одеждой и держать телефон в надежном месте.

Общие советы по безопасности в путешествиях

Чтобы поездка прошла без неприятностей, стоит подготовиться заранее: изучить схемы мошенничества в стране назначения, сделать копии документов и оформить страховку. Деньги и карты лучше хранить в разных местах, а лимиты по картам ограничить. Не забывайте о цифровой безопасности, не сканируйте случайные QR-коды. И, конечно, доверяйте своей интуиции: если ситуация кажется подозрительной, лучше уйти. Самая надежная защита от мошенников — это осведомленность. Важно держать баланс: быть внимательным, но не впадать в паранойю. Ведь большинство людей за границей честные и готовы помочь. Пусть знания о популярных схемах обмана не портят вам настроение, а наоборот — подарят уверенность и спокойствие. Ведь путешествия должны приносить радость, а не неприятные воспоминания.

