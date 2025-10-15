Психологические травмы не всегда заметны сразу. Они — внутри человека, словно тень, которая сопровождает его изо дня в день. Люди десятками лет живут с последствиями этих травм и даже не догадываются, в чем именно они находят выражение.

Какая боль скрывается за психологическими травмами? Отвечает Елена Ярикова, психолог.

Алкоголизм: попытка забыться

Алкоголь — один из самых распространенных способов «лечить» внутреннюю боль. Для многих он становится средством уйти от тяжелых воспоминаний, тревоги или чувства собственной неполноценности.

В первые минуты он действительно создает иллюзию легкости, расслабленности, даже счастья. Но на деле это лишь способ ненадолго выключить сознание. Чем сильнее травма, тем выше риск, что человек будет прибегать к алкоголю все чаще, пока тот не начнет управлять всей его жизнью.

Лудомания: иллюзия контроля

Азартные игры, ставки, онлайн-казино и даже безобидные на первый взгляд компьютерные игры могут быть не развлечением, а бегством от реальности. За ними часто стоят травмы, связанные с чувством бессилия и потерей контроля.

Человек, переживший унижения или отсутствие влияния на свою жизнь (например, отсутствие права голоса в семье в детские годы), в игре получает «компенсацию». Здесь он может выиграть, доказать себе и другим, что все же способен управлять ситуацией. Но это контроль иллюзорный, а разрушение — реальное.

Переедание: утешение через вкус

Иногда люди едой заглушают чувство тревоги, грусть или одиночество. Особенно характерно это для тех, кому в детстве не хватало тепла и заботы. Сладости и вкусные блюда заменяют ощущение защищенности и любви.

Проблема в том, что психологическая пустота не насыщается калориями. И чем больше человек пытается заполнить ее едой, тем сильнее растет зависимость, которая может привести к лишнему весу, болезням и еще большему недовольству собой.

Зависимость от гаджетов и социальных сетей: бегство в виртуальность

Кажется, что пролистать ленту или ответить на сообщения — безобидная привычка. Но если человек проводит часы в телефоне, это уже зависимость. Она особенно свойственна тем, кто боится остаться наедине с собой.

Социальные сети дают постоянный поток отвлечения: лайки вместо одобрения, мемы вместо поддержки, переписки вместо реального общения. Но корень проблемы — в травме одиночества и непринятия, которая делает «виртуальный мир» более комфортным, чем настоящий.

Трудоголизм: одобрение любой ценой

Не все зависимости выглядят как что-то разрушительное. Например, трудоголизм часто даже хвалят: «Вот это молодец, пашет без отдыха». Но за этим нередко стоит травма отвержения и чувство «я недостаточно хорош».

Человек надеется, что если он будет работать больше других, добьется успеха и одобрения, тогда наконец почувствует свою ценность. На деле же внутренняя пустота не заполняется достижениями, а хроническая усталость и эмоциональное выгорание становятся расплатой.

Неприятная, но важная правда

Вне зависимости от формы — алкоголь, еда, гаджеты, работа или отношения — суть одна: зависимость становится попыткой убежать от боли, которую оставила психологическая травма. Это не про удовольствие, а про выживание. Но ни один из этих способов не лечит, он лишь временно маскирует страдание.

Психологические травмы болят всегда. Их можно игнорировать, пытаться убежать, но они будут возвращаться — в виде зависимостей, ссор, болезней. Эта правда неприятна, но знать ее должен каждый: без работы с травмой человек никогда не станет по-настоящему свободным.

