Как избавиться от запаха рыбы на кухне за 5 минут: лайфхак профессиональных поваров

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Как избавиться от запаха рыбы на кухне за 5 минут: лайфхак профессиональных поваров

Запах рыбы в квартире может испортить настроение даже после вкуснейшего ужина. Однако есть старый трюк, которым уже давно пользуются все профессионалы, он поможет быстро и просто убрать неприятный рыбный аромат.

После чистки и жарки рыбы запах может поселиться на кухне надолго. Вытяжка не всегда спасает, а освежители воздуха только маскируют проблему, а не решают ее. Но профессиональные повара знают несколько старых и действенных способов, как за 5 минут полностью нейтрализовать запах рыбы и оставить только чистый воздух. Эти методы просты, безопасны и не требуют никаких дорогостоящих средств.

Как быстро избавиться от рыбного запаха на кухне: действенные методы, проверенные временем

Уксус — самый главный враг рыбного запаха. Поставьте на плиту небольшую кастрюльку с водой и добавьте 2-3 столовых ложки уксуса. Когда жидкость закипит, уксусный пар мгновенно поглотит запах рыбы из воздуха. Через несколько минут на кухне остается лишь легкий аромат чистоты.

Совет от поваров: если не любите уксусный запах, добавьте в воду цедру лимона или несколько гвоздичек — эффект не уменьшится, а воздух станет свежим.

Лимон и сода. Разрежьте лимон пополам, посыпьте его содой и оставьте на кухонной поверхности или подоконнике. Химическая реакция лимонной кислоты и соды поглощает даже самые стойкие ароматы, а также дезинфицирует воздух. Через 5-10 минут запах рыбы исчезнет бесследно.

Ароматная кастрюля. Еще один фирменный трюк — вскипятить воду с лавровым листом, корицей или гвоздикой. Такой ароматный отвар не только устраняет запах рыбы, но и наполняет кухню пряным приятным ароматом, как после генеральной уборки.

Чтобы неприятный запах не появлялся вообще, перед жаркой смочите рыбу в лимонном соке или молоке. Это нейтрализует рыбный аромат еще до приготовления.

(1)
  МЯ
    Микелис Янсонс
    15-го октября

    Хорошая, свежая рыба отлично жарится и не имеет никаких запахов.

    2
    0

Видео