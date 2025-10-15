После активного солнца, солёной воды и кондиционеров кожа осенью нуждается не в агрессивных процедурах, а в мягком восстановлении. Косметический химик Юлия Гагарина объясняет, как перезапустить кожу, вернуть ей влагу, комфорт и здоровое сияние.

Почему коже нужен «осенний перезапуск»

После лета кожа часто становится сухой, тусклой и чувствительной. Это результат обезвоживания, воздействия ультрафиолета, жёсткой воды и температурных перепадов. Главная задача осени — укрепить липидный барьер и вернуть коже внутренний баланс, а не перегружать её активами.

Шаг 1. Мягкое очищение

Выбирайте щадящие средства без агрессивных сульфатов. Формулы с аминокислотами или полипептидами шелка не только бережно очищают, но и помогают удерживать влагу, поддерживая ощущение комфорта.

Шаг 2. Восстановление баланса

Тонизирование и увлажнение осенью — это не просто «дополнительный шаг». Это ключевой этап укрепления барьера. Средства с церамидами, минералами и кальцием улучшают эластичность кожи, способствуют её сиянию и укрепляют структуру эпидермиса.

Шаг 3. Поддержка после солнца

После жарких месяцев коже нужно помочь восстановить естественные процессы регенерации. Формулы с витамином D и компонентами, стимулирующими микроциркуляцию, помогают вернуть коже энергию, увлажнение и устойчивость к холоду.

Шаг 4. Щадящее обновление

Если кожа потеряла гладкость, выбирайте мягкие эксфолианты — гоммажи или кислотные пилинги с низкой концентрацией кислот. Используйте их 1–2 раза в неделю, чтобы сохранить барьер и вернуть естественное сияние.

Slow beauty: меньше, но лучше

Современный уход строится на философии slow beauty — уважении к коже и её естественным ритмам. Юлия Гагарина советует:

«Не перегружайте кожу активами. Делайте меньше, но умнее. Слушайте её потребности и выбирайте устойчивые, мягкие формулы».

Итог

Осень — лучшее время для осознанного ухода. Мягкое очищение, глубокое увлажнение и бережное обновление помогут коже встретить холодный сезон спокойной, сбалансированной и сияющей.

Источник: tsn.ua