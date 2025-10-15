Baltijas balss logotype
Мозг в безопасности: 4 привычки, которые защищают от деменции

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Мозг в безопасности: 4 привычки, которые защищают от деменции
ФОТО: Freepik

Сегодня мы разберём тему, которая касается каждого. Как сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции? Есть четыре ключевых правила, которые помогут дольше оставаться в ясном уме и активном состоянии.

Правило 1. Контроль хронических заболеваний

Диабет, гипертония и высокий холестерин — это не просто записи в медицинской карте. Эти состояния напрямую влияют на сосуды, а значит, и на питание мозга. Когда кровоток нарушается, нейроны начинают погибать быстрее.

Что поможет?

  • регулярные проверки давления и анализов,

  • выполнение рекомендаций врача,

  • внимание к питанию,

  • физическая активность.

Каждый шаг в сторону здорового образа жизни — это инвестиция в долгую память и ясное мышление.

Правило 2. Социальная активность

Общение — одна из лучших тренировок для мозга.

Разговоры с друзьями и родными активируют память, внимание, эмоции и даже невербальные навыки. Живые встречи работают особенно эффективно, но и звонки или онлайн-общение тоже полезны.

Поставьте себе простую цель: раз в неделю встречаться или хотя бы звонить другу. Можно пойти дальше — вступить в клуб по интересам, заняться танцами или начать новое хобби.

Правило 3. Снижение стресса

Хронический стресс изнашивает нервную систему и ускоряет старение мозга.

Поэтому важно вовремя замечать сигналы усталости и находить способы расслабления:

  • дыхательные практики,

  • прогулки,

  • музыка, спорт или хобби.

Даже десять минут отдыха вечером без телефона или короткая медитация утром помогают снизить уровень кортизола и восстановить силы. Отдых — это не слабость, а необходимая часть заботы о мозге.

Правило 4. Изучение иностранных языков

Освоение нового языка — мощнейший инструмент укрепления когнитивных функций. Каждое новое слово или грамматическое правило формирует свежие нейронные связи, развивая гибкость мышления.

Необязательно становиться полиглотом: даже изучение базовых фраз или прослушивание песен на иностранном языке уже стимулирует мозг. А вместе с этим открывает новые горизонты культуры и мышления.

Четыре простых правила — контроль здоровья, социальная активность, снижение стресса и изучение языков — создают прочную основу для сохранения когнитивного долголетия.

Маленькие шаги, сделанные сегодня, складываются в большую картину здоровья завтра.

#деменция
