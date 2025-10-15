Baltijas balss logotype
Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе 1 112

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе

14 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится особенный рождественский концерт “Ziemassvētku prelūdija. Klavieres. Advente”, в котором выступит целое созвездие выдающихся латвийских пианистов - Даумантс Лиепиньш, Андрей Осокин, Александр Комка, Айварс Калейс (орган) и юный виртуоз, 11-летний Густавс Калейс. Пианисты представят уникальную программу - известные музыкальные шедевры обретут новое звучание. Зрители услышат не только сольные произведения, но и фортепианные дуэты, трио и другие музыкальные сюрпризы.

Концерт откроет выступление выдающегося органиста и композитора Айвара Калейса - величественное звучание органа Домского собора окутает слушателей особой праздничной атмосферой и создаст ощущение рождественского чуда.

Самая долгожданная гостья вечера – дива, прославленное сопрано Инесса Галанте. Её чарующий голос, бархатный тембр, утонченное pianissimo и умение достигать глубины, полной драматизма завоевали сердца слушателей по всему миру. Не случайно в её репертуаре – около 40 ведущих оперных партий, исполненных на престижнейших мировых сценах. 

Gal.jpg

В Домском соборе прозвучат арии из опер Джузеппе Верди «Аида», Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», Франческо Чилеа «Адриана Лекуврёр», а также божественная «Ave Maria» Джулио Каччини.

Концерт станет одним из самых незабываемых и изысканных событий рождественского сезона: уникальная программа, мастерство исполнителей, величественная акустика и неповторимая атмосфера Домского собора подарят слушателям праздник музыки и вдохновения.

Информация об исполнителях:

Айварс Калейс - выдающийся латвийский композитор, органист, пианист и исследователь, автор более 100 произведений симфонической, органной, фортепианной, камерной и хоровой музыки. Участник многочисленных международных органных фестивалей, выступает на престижнейших музыкальных площадках по всему миру, в том числе: Нотр-Дам де Пари в Париже, Венской филармонии, кадетской капелле военной академии Вест-Пойнт в США с самым большим органом в мире, и других. 

Aivars_Kalejs.jpg

Андрей Осокин – блестящий пианист, лауреат самых престижных мировых конкурсов. Критики характеризуют его как "завораживающую личность, с широкой и выразительной палитрой звуковых красок и необычайно убедительным чувством различных музыкальных стилей". Пианист выступал на многих известных концертных площадках, включая Берлинскую филармонию, Национальный концертный зал в Дублине, Королевский фестивальный зал, Wigmore Hall, концертные залы StMartin-in-the-Fields и Kings Place в Лондоне, Opera Comiqueв Париже и Симфонический зал в Бирмингеме. В 2018 году Андрею Осокину был присвоен престижный статус ассоциированного члена Королевской академии музыки в Лондоне.

pt.jpg

Даумантс Лиепиньш - один из самых ярких пианистов своего поколения. В 2019 году в Швейцарии он был удостоен премии «Vendome» на музыкальном фестивале в Вербье и занял первое место на Международном конкурсе пианистов имени Марии Канальс в Барселоне. После выхода его сольного альбома в 2022 году критики отметили Лиепиньша как тонкого интерпретатора с богатым художественным воображением и блестящим владением инструментом, способного легко и непринуждённо покорять публику.

Daumants_Liepins.jpg

Александр Комка — лауреат конкурсов «Talanti Latvijai», «Таланты Инессы Галaнте», а также конкурса, проводимого Фондом Теодора Рейтера; один из самых ярких молодых латвийских пианистов. Он завоевал первые места на конкурсах в Латвии, Литве, Швеции, Испании, Италии, Венгрии, а также получил премию Министерства культуры за выдающиеся достижения в области музыки.

Aleksandrs_Komka.jpg

11-летний виртуоз Густавс Калейс учится в Музыкальной школе имени Эмилса Дарзиня. Он уже завоевал любовь слушателей и создал широкий круг поклонников. После победы в конкурсе «Таланты Инессы Галaнте» Густав принимал участие во многочисленных мероприятиях, организованных Фондом Инессы Галaнте, выступал вместе с Латвийским национальным симфоническим оркестром, а также реализовал свою концертную программу «Густавс Калейс и друзья». Юный пианист продолжает добиваться успехов на международных конкурсах, принимает участие в различных музыкальных событиях, а также получил благодарственное письмо от Министерства культуры.

Gustavs.jpeg

#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го октября

    Такое мероприятие можно только приветствовать. Наверняка зртельный зал будет полон. Соберутся настоящие звёзды музыки и вокала. Такое бы почаще. А то у нас, к сожалению, музыку связывают с «маэстро» Паулсом — не столько композитором, сколько автором рингтонов. Это он своей гнусной ручонкой министра культуры подписал распоряжение, которое отобрало у латвийского народ Театр Юного Зрителя и уничтожило его.

    1
    1

Видео