Пандемия COVID-19 — это время, когда мы постоянно слышали, как важно часто и тщательно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов. Часто эта аксиома приводит к предположению, что ежедневный душ — тоже отличная идея. Но что, если мы скажем тебе, что думать так — ошибка?

Дискуссии о гигиене

Наши представления о том, что значит «быть чистым», эволюционировали с течением времени: редкие купания, которые практиковали наши «пра-пра-пра», сейчас превратились в сложные ритуалы, включающие в себя десятки флаконов, тюбиков и баночек.

Один из всплесков внимания к гигиене произошел в 2014 году, когда ученые обнаружили в соскобах с кожи добровольцев микроскопических клещей Demodex, буквально зарывшихся в поры — не удивительно, что первым порывом любого человека было воскликнуть: «Уберите от меня эти штуки немедленно!»

Сейчас маятник качнулся в другую сторону: всё чаще специалисты говорят, что глупо так беречь микробиом кишечника и в то же время безжалостно смывать его с кожи — это не идет на пользу здоровью. Например, исследование на мышах, проведенное в 2018 году, показало, что бактерии Staphylococcus epidermidis, которые находятся на большей части тела человека, снижают риск развития рака кожи.

Как отмечают многие ученые, дело не столько в чрезмерном использовании воды, сколько в моющих средствах. Мы часто подвергаемся воздействию консервантов с антимикробными свойствами: в небольших количествах самые популярные из них — парабены — безвредны, однако они способны накапливаться.

Как сообщают специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, эти вещества, например, способны блокировать рост Roseomonas mucosa — бактерии, которая способна уничтожать золотистый стафилококк, который размножается во время обострений экземы.

Как же часто надо мыться?

Из-за результатов новых изысканий врачи всё чаще советуют не использовать мыло для всего тела ежедневно. По мнению доктора медицины Робин Чуткан, единственные места, которые «нуждаются в ежедневном намыливании» — это подмышки, пах и стопы. «Для всего остального, — говорит Чуткан, — достаточно ополаскивания, даже если вы только что закончили тренировку».

Почему именно эти три части? Как объясняет доктор, именно здесь кожа очень чувствительна, а бактерии на ней размножаются особенно активно — всё это повышает уязвимость и риски столкнуться с потенциально инфекциями. Так что, по мнению Робин, ты можешь смело экономить гель для душа — полезные бактерии, которые защищают твое тело, только скажут за это спасибо.

thevoicemag