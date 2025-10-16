Осторожно! Сногсшибательный роман может закончиться, так толком не начавшись, из-за «пустяков», которые мы считаем проявлением заботы и любви, а вот мужчины боятся как огня.

Порой мужчины исчезают с нашего горизонта, будто бы это совсем не они еще вчера жаждали быть с нами вечно. А мы остаемся гадать, из-за чего собственно это произошло, растерянно глядя вслед… Вполне вероятно, что была допущена одна или несколько типичных женских ошибок, пишет woman

Ошибка №1 — соревноваться с мужчиной

Любой мужчина уверен в том, что достоин встречаться с самой лучшей девушкой. Самой умной, красивой, модной, хозяйственной, сексапильной — этот список можно продолжать бесконечно. Безусловно, так оно и есть на самом деле, но с учетом одного маленького «но». Девушка должна быть лучше других девушек, но никак не выигрывать в сравнении с самим мужчиной. Так что не стоит хвалиться своими профессиональными достижениями, обыгрывать его в шахматы пять раз подряд, считать лучше, бегать быстрее, подчеркивать, насколько вы ценный кадр и так далее. Не оценит! Вместо этого скажите ему, как вы гордитесь его успехами и победами. В противном случае, мужчина может посчитать, что бледно выглядит на вашем на фоне и вы его затмеваете. Представит, что ваши лидерские качества будут реализованы в семье, и решит, что участь подкаблучника его не прельщает.

Ошибка №2 — считать, что все решено

Вы можете сколько угодно долго прикидывать, где вы хотите провести медовый месяц, каким должно быть кольцо, сколько родственников пригласите на свадьбу. Единственное условие — мечтайте мысленно, ни в коем случае не вслух! Это вы уверены, что все решено, а мужчине нужно иметь «запасной выход». Совсем не обязательно, что он им воспользуется. Но факт наличия отходных путей греет мужскую душу.

Избегайте фраз «а вот тут отлично встанет детская кроватка» или «давай снесем эту стену». Вы сами-то готовы сдвинуть весь арсенал косметических средств на полке на пять сантиметров влево, чтобы поместилась его бритва и одеколон? Мужчины ненавидят, когда кто-то посягает на личную территорию, принимает за них решения и/или принуждает соглашаться с ними. Не дразните гусей — не позволяйте своим родителям общаться с любимым как с будущим зятем, ситуация «без меня меня женили» раздражает.

Ошибка №3 — вспоминать прошлое

Мужчинам неприятно, когда их с кем-то сравнивают. Особенно больно, если вы даете понять, что предыдущей персонаж если и не причислен к небожителям, то уж точно лучше вашего теперешнего спутника. Прикусите язык, если любимый станет допытываться, кто из них доставляет вам больше удовольствия. Думаете, он хочет услышать правду? Как бы не так! Просто нуждается в похвале и подтверждении того, что он лучший любовник. По той же причине никогда не сравнивайте его сексуальные «тактическо-технические» параметры с параметрами ваших бывших.

Не пытайтесь внушить мужчине, что все его предыдущие девушки были хуже, чем вы. Вряд ли попытка возвыситься за чужой счет сработает. Скорее всего, любимый сделает абсолютно другой вывод о том, что вы считаете его неудачником, человеком, который не может сделать правильный выбор.

Ошибка №4 — постоянно спрашивать «А ты меня любишь?»

Понятно, что нам приятно слушать раз разом его уверения. Мужчина же может решить, что а) у вас склероз, б) вы сомневаетесь в его чувствах, в) вам больше не о чем поговорить. Таким вопросом можно заронить сомнения в его душу. Действительно, — задумается он однажды, — а люблю ли я ее? Результат его мыслительной деятельности может вам очень не понравиться.

Ошибка №5 — играть на публику

Мужчины не любят, когда их «демонстрируют» окружающим, чтобы похвастаться. Кому приятно ощущать себя музейным экспонатом, на котором написано «руками не трогать»? По своей природе мужчины охотники, а не трофеи.

Ошибка №6 — планировать заранее

«Сегодня мы пойдем туда, завтра сюда, послезавтра к маме на блины» — думаете, ему нравится, что вы распоряжаетесь его жизнью, не оставляя ни намека на спонтанность? Далеко не всем мужчинам нравится ходить по струночке и изображать марионетку.

Ошибка №7 — командовать парадом

Не пытайтесь отучить его от дурных привычек в приказном порядке. Переделка взрослого человека — дело неблагодарное. На нее можно потратить много усилий и не добиться ничего, кроме раздражения. История не знает сослагательного наклонения, а вот в отношениях оно вполне уместно. «Мне было бы приятно, если бы ты перестал» звучит гораздо лучше, чем «А ну-ка прекрати!»

Ошибка №8 — контролировать каждый шаг

«Милый, а ты сейчас где?», «Я звонила тебе пять минут назад, почему ты не брал трубку?», «Ты скучаешь по мне?» — может быть, он и скучает, но вряд ли готов рассказывать об этом вслух, особенно, если сидит на совещании. А позвоните еще пять раз — не только скучать перестанет, но и примется тихо ненавидеть. А потом отключит телефон, не желая быть собачкой, которую выгуливают на коротком телефонном проводке.

Ошибка №9 — демонстрировать эгоизм в магазинах

«Смотри, какая шубка (колечко Tiffany, платок Hermes, сумка Chanel)! Правда, мне к лицу? Похоже, мы созданы друг для друга!». Может, и созданы — но получается, что в центре ваших отношений — только вы и формула из «Капитала» — «товар-деньги-товар». Спросите себя, а сколько раз вы сказали «Милый, тебе бы это подошло»?

Ошибка №10 — слишком часто говорить «мы»

Местоимение «мы» идеально подходит для мамы и младенца, которому от роду меньше года. Пуповина уже отрезана, но общность остается, потому что малыш целиком и полностью зависит от матери. Мужчина, в отличие от ребенка, отчаянно боится потерять самое дорогое, что у него есть — свою независимость. Потому ваши реплики «мы ведь решили?», «мы считаем, что…» способны довести его до белого каления.