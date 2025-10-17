Baltijas balss logotype
Чистота без усилий: лайфхаки, которые избавят вас от регулярной мойки холодильника 0 178

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чистота без усилий: лайфхаки, которые избавят вас от регулярной мойки холодильника

Генеральная уборка холодильника может занять много времени. Однако, если поддерживать чистоту регулярно и воспользоваться полезными лайфхаками для отсутствия запаха, можно больше не тратить на мойку пол дня.

Предлагаем несколько достойных советов, которые пригодятся при пользовании холодильником. Если вы будете постоянно их придерживаться, то техника будет сиять от чистоты.

Сразу убирайте разлитые жидкости. Если пролили сок, напиток или соус старайтесь микрофиброй вытирать полки, потом отмыть будет трудно.

Используйте только герметичные контейнеры. Продукты с интенсивным запахом следует держать герметично упакованными, чтобы предотвратить распространение запахов, перекрестное загрязнение и протекание жидкостей.

Ревизия. Раз в неделю проверяйте содержимое холодильника. Выбрасывайте увядшие, просроченные продукты, чтобы предупредить плесень и порчу.

Сырые продукты. Храните мясо и рыбу в самом холодном месте на нижней полке.

Аромат. Используйте поглотители запаха или поставьте тарелку с содой, солью или кофе, которая будет абсорбировать запахи.

Не ставьте горячие блюда. В холодильник блюда нужно ставить, как остынут. Горячие блюда повышают влажность, вызывают чрезмерную конденсацию и создают питательную среду для роста бактерий и плесени.

Следите за дренажным отверстием. На задней стенке в холодильнике присутствует часто засоряющееся дренажное отверстие. Регулярно очищайте его.

Коврики. Если дно ящиков застилать специальными ковриками, то там будет всегда сохраняться порядок. ** Регулярно протирайте ручки и уплотнители.** Именно на них скапливается больше микробов и бактерий.

Организуйте пространство по категориям. Храните продукты на одних и тех же местах. Так вы всегда будете видеть, что и где стоит.

