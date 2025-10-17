Осень вносит коррективы в привычную бьюти-рутину: воздух становится суше, перепады температуры уличного холода и теплых помещений усиливаются, а фены работают чаще. Кожа головы реагирует первой — то тянет и чешется, то быстрее жирнится, то вдруг начинает шелушиться, хотя летом все было идеально. Правильно подобранный шампунь в этот сезон поддержит баланс кожи и сохранит качество волос. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о правилах выбора: чем увлажняющие формулы отличаются от балансирующих и успокаивающих, как перестроить рутину на холодное время года.

Увлажняющие шампуни: когда нужна мягкость и эластичность

Увлажняющие шампуни создают комфорт сухой и обезвоженной коже головы. Их задача — мягко очищать и одновременно удерживать воду в роговом слое, чтобы исчезали чувство стянутости и мелкие чешуйки. В составе часто встречаются глицерин, бетаин, пантенол, алоэ, гиалуронат натрия, аминокислоты. База таких шампуней обычно построена на мягких ПАВ, которые не «выскребают» липидную мантию.

«Если после мытья кожа „звенит“ от сухости, тянет, зудит без выраженного жирного блеска, а прикорневая зона выглядит тонкой и безжизненной, увлажняющая формула — ваш вариант. Кудрям и волнистым волосам такие шампуни тоже подходят: они уменьшают пушение и помогают завитку лежать плотнее», — объясняет эксперт.

Балансирующие шампуни: контроль себума без пересушивания

Балансирующие шампуни адресованы жирной и комбинированной коже головы. Их цель — нормализовать выработку кожного сала и продлить ощущение чистоты, не превращая корни в «солому». Составы часто включают цинк PCA, ниацинамид, экстракты крапивы и розмарина, легкие кислоты, например салициловую в невысоких концентрациях, и мягкие очищающие базы.

Если к вечеру у корней теряется объем, а на второй день волосы уже выглядят несвежими, берите балансирующую формулу. Комбинированный тип тоже сюда относится: корни жирные, длина сухая. Важно, чтобы шампунь не был чрезмерно жестким и не провоцировал реактивное усиление себума.

Успокаивающие шампуни: когда все раздражает

Успокаивающие формулы нужны чувствительной, реактивной коже головы, склонной к зуду, покраснению и дискомфорту. В составах ищите пантенол, аллантоин, бисаболол, овес, экстракт солодки, цинк, иногда — пироктон оламин или мягкие кислоты для контроля микрофлоры. База таких шампуней деликатная, пенообразование мягкое, отдушки ненавязчивые.

«Если любой стайлинг вызывает негативную реакцию, после мытья возникает жжение, а кожа реагирует на смену воды, погоды или шапку, успокаивающий шампунь поможет снять фоновое воспаление. Он полезен и в период адаптации после агрессивных процедур, вроде частых брашингов и горячих укладок», — говорит стилист.

Пересмотрите температуру воды и частоту фена

Горячая струя усиливает трансэпидермальную потерю влаги и провоцирует зуд. Сушите волосы на среднем режиме, держите фен на расстоянии, направляя поток по их росту. Не засыпайте с мокрой головой, чтобы не раздражать кожу трением и влагой.

Скорректируйте порядок средств. Балансирующую формулу оставляйте для корней, длину защищайте масками или кондиционерами, а прикорневые лосьоны подбирайте по задаче: увлажнение, успокоение или контроль себума. Раз в день-два делайте легкий массаж подушечками пальцев, чтобы улучшить микроциркуляцию без травматизации.

Правильная техника мытья меняет все

Разотрите шампунь с водой в ладонях до появления легкой пены и наносите именно на кожу. Мягко, но энергично массируйте подушечками пальцев, не царапайте ногтями. Дайте пене минуту, чтобы компоненты сделали свою работу, затем смойте и при необходимости повторите.

Не перегружайте кожу кондиционером. Средства для длины наносите на область ниже уха, особенно если корни быстро жирнятся. Раз в неделю используйте мягкий кислотный лосьон для кожи головы или деликатный шампунь-эксфолиант. Он убирает «корку» и улучшает усвоение увлажняющих и успокаивающих компонентов.