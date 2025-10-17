Этот небольшой город представляет собой музей под открытым небом, в котором есть дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки.

Столица Мальты Валлетта завоевала титул самой красивой столицы мира по версии журнала Condé Nast Traveller. Примечательно, что этот небольшой город занял первое место в рейтинге, опередив таких туристических гигантов, как Лиссабон, Париж и Афины, отмечает Bild. В голосовании участвовали более 182 тыс. читателей журнала. Они оценивали культуру, кухню и гостеприимство в городах.

Валлетта набрала 97,33 балла из 100 возможных, став таким образом лучшим туристическим направлением как в Европе, так и в мире.

"Это признание отражает глубокую признательность путешественников к нашему культурному наследию и гостеприимству мальтийцев", прокомментировал достижение министр туризма страны Ян Борг.

Издание отметило, что мальтийская столица, размером менее одного квадратного километра, представляет собой настоящий музей, в котором есть дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки.

Валлетта была основана рыцарями Мальтийского ордена в XVI веке и уже 45 лет как входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.