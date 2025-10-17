Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира 0 584

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира

Этот небольшой город представляет собой музей под открытым небом, в котором есть дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки.

Столица Мальты Валлетта завоевала титул самой красивой столицы мира по версии журнала Condé Nast Traveller. Примечательно, что этот небольшой город занял первое место в рейтинге, опередив таких туристических гигантов, как Лиссабон, Париж и Афины, отмечает Bild. В голосовании участвовали более 182 тыс. читателей журнала. Они оценивали культуру, кухню и гостеприимство в городах.

Валлетта набрала 97,33 балла из 100 возможных, став таким образом лучшим туристическим направлением как в Европе, так и в мире.

"Это признание отражает глубокую признательность путешественников к нашему культурному наследию и гостеприимству мальтийцев", прокомментировал достижение министр туризма страны Ян Борг.

Издание отметило, что мальтийская столица, размером менее одного квадратного километра, представляет собой настоящий музей, в котором есть дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки.

Валлетта была основана рыцарями Мальтийского ордена в XVI веке и уже 45 лет как входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте нас также:
#туризм #отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Изображение к статье: Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Изображение к статье: Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Изображение к статье: Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут 471
Изображение к статье: ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам 95
Изображение к статье: Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре 249
Изображение к статье: Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все?
Осторожно: перформативный мужчина! Кто это и почему о нем говорят все? 331

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 11
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 78
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 31
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 85
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 38
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 11
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 78
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео