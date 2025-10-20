Baltijas balss logotype
Больше цвета, меньше правил: что такое дофаминовый интерьер 0 86

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Больше цвета, меньше правил: что такое дофаминовый интерьер

Зуммеры устали от минимализма и стерильных интерьеров. Рассказываем, как дофаминовый стиль возвращает в дом цвет, энергию и живость.

Миллениалы дали нам минимализм – чистые линии и выверенные оттенки серого. Пространства, где все подчинено гармонии, но иногда не хватает… самой жизни. Зуммеры посмотрели на это и решили: "Хватит!" Так появился дофаминовый стиль – интерьер, в котором настроение важнее правил, а цвет – главный источник удовольствия.

Название говорит само за себя: этот интерьер должен вызывать радость. Яркие цвета, неожиданные сочетания, эклектика, свобода от "правильного" вкуса – все, что работает на эмоциональный комфорт. Это не хаос, а осознанная игра, где главная цель – создать пространство, которое отражает индивидуальность и дает дофаминовый отклик: хочется улыбаться, когда смотришь вокруг.

Как он выглядит

Цвет – ключевой элемент. Зуммеры миксуют лимонный с лиловым, оранжевый с голубым, салатовый с розовым. Фактуры – приятные на ощупь: бархат, плюш, шерсть, глянец пластика и стекла. В интерьере легко встретить округлую мебель, акцентные стулья необычных форм, зеркала нестандартных очертаний, постеры, виниловые пластинки, лампы "грибы" и волнистые полки.

Главное правило – никаких правил

Дофаминовый интерьер не про "правильно" и "неправильно". Здесь сочетаются IKEA и винтаж с барахолки, дизайнерские объекты и поделки, сделанные своими руками. Главное – чтобы каждый предмет нравился. Отсюда и ощущение живого пространства, а не выставочного шоурума.

838e.jpg

Как создать дофаминовый интерьер у себя дома

Начать можно с малого – например, с цвета. Подушки, пледы, постеры, абажуры – все это легко заменить или добавить. Хороший прием – однотонные стены и несколько акцентных зон: яркий ковер, контрастные стулья или цветная кухня. Не стоит делать все разноцветным – пусть будут точки, которые визуально поднимают настроение.

Следующий шаг – формы. Квадраты и прямые линии сменяются мягкими изгибами: кресла-баблы, круглые столы, пуфы-шары. Они добавляют интерьеру дружелюбия и легкости.

И, наконец, свет. Он должен быть теплым и многослойным – не один верхний светильник, а несколько источников: бра, торшер, гирлянда, неоновая лампа в форме сердечка. Да, немного TikTok-вибраций – и это нормально.

Почему этот стиль стал таким популярным

Потому что он отражает настроение времени. После лет минималистичной строгости и тревожных новостей захотелось тепла, цвета и простых радостей. Дофаминовый стиль – это про личную свободу, уют без шаблонов и дом, в котором действительно хочется жить, а не просто фотографировать.

И если бежевые интерьеры – это про контроль, то дофаминовый – про эмоции. А эмоции, как известно, никогда не выходят из моды.

Читайте нас также:
#дом #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео