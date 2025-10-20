Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 0 310

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
womanhit
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
ФОТО: depositphotos

Вы проснулись и понимаете, что везде и всюду опоздали, так что утюжить вашу сорочку просто некогда, а в мятой идти некомильфо. Или вы в отеле в другом городе, а платье безнадежно измято после чемодана, и утюга в номере нет. Или, в конце концов, вы из тех, кто терпеть не может гладить одежду (и таких людей больше, чем кажется, просто они обычно держат язык за зубами). Во всех этих ситуациях пригодится жидкий утюг.

Это спрей, который разглаживает складки — состав обычно на основе воды с добавлением кондиционирующих полимеров/ПАВ и мягких ароматических компонентов. Он увлажняет волокна, помогает им «расслабиться» и возвращает тканям ровность без классического глажения. Такой спрей удобно держать под рукой в дороге, в офисе и дома, когда нет времени доставать доску и утюг: пару пшиков, несколько движений руками — и вещь выглядит заметно аккуратнее.

Как это работает

Тканевые волокна «запоминают» заломы, когда теряют влагу и фиксируются в смятом положении. Жидкий утюг слегка увлажняет поверхность и добавляет смягчающие компоненты: волокна становятся податливыми, вы возвращаете их в исходную форму руками, гравитация и поток воздуха «досушивают» — и складка расправляется. Это не химчистка и не отпаривание под давлением: чудес не будет на жестких «стрелках» и плотном льне, но для повседневных заломов на хлопке, вискозе, трикотаже, тонкой шерсти и синтетике эффект очень достойный.

Как правильно пользоваться

Развесьте вещь на плечики или ровно разложите на горизонтали. Чем свободнее свисает ткань, тем лучше работает гравитация. Расстояние должно быть 20–30 см, переключите сопло на мелкое распыление. Слегка (!) увлажните зону заломов — ткань должна стать прохладной и чуть влажной, а не мокрой.

Разгладьте ткань открытыми ладонями сверху вниз, аккуратно натяните проблемные места, придайте краям форму. Дайте высохнуть. Оставьте на 5–10 минут на плечиках или ускорьте процесс феном с теплым (не горячим) воздухом. При необходимости повторите точечно. Для воротников и манжет можно добавить легкое прижимание ладонью или прохождение паром издалека.

Совместимость с тканями и ограничения

Хорошо работает на таких тканях: хлопок, вискоза, модал, тонкая шерсть, кашемир (на расстоянии), полиэстер и эластановые смеси, рубашечные ткани, трикотаж. Осторожно: шелк и деликатные красители — сначала сделайте тест на шве, а вот бархат, замша, кожа вовсе не подходят для жидкого утюга.

Уход и безопасность

Делайте пробу на незаметном участке, особенно на темных и неплотно окрашенных тканях. Не переувлажняйте — излишки могут оставить водяные разводы на некоторых материалах. Не распыляйте на кожу и лицо, держите вдали от детей и домашних животных. Если есть чувствительность к ароматам, выбирайте версии без отдушки или делайте домашний раствор без духов.

Можно ли сделать жидкий утюг дома

Да, для неприхотливых тканей подойдет простой раствор: в чистый распылитель налейте 200–250 мл воды, добавьте 1 ч. л. кондиционера для белья (без красителей и с нейтральной отдушкой) и ½ ч. л. медицинского спирта (помогает более ровному высыханию). Встряхните хорошенько, сделайте тест на шве. Для вариантов «без отдушки» замените кондиционер на 1 ч. л. уксусной воды (9% уксус — ½ ч. л. на 200 мл воды) + капля глицерина. Важно: домашние смеси храните не дольше 1–2 недель.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 305

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 111
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 110
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 305
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео