Вы проснулись и понимаете, что везде и всюду опоздали, так что утюжить вашу сорочку просто некогда, а в мятой идти некомильфо. Или вы в отеле в другом городе, а платье безнадежно измято после чемодана, и утюга в номере нет. Или, в конце концов, вы из тех, кто терпеть не может гладить одежду (и таких людей больше, чем кажется, просто они обычно держат язык за зубами). Во всех этих ситуациях пригодится жидкий утюг.

Это спрей, который разглаживает складки — состав обычно на основе воды с добавлением кондиционирующих полимеров/ПАВ и мягких ароматических компонентов. Он увлажняет волокна, помогает им «расслабиться» и возвращает тканям ровность без классического глажения. Такой спрей удобно держать под рукой в дороге, в офисе и дома, когда нет времени доставать доску и утюг: пару пшиков, несколько движений руками — и вещь выглядит заметно аккуратнее.

Как это работает

Тканевые волокна «запоминают» заломы, когда теряют влагу и фиксируются в смятом положении. Жидкий утюг слегка увлажняет поверхность и добавляет смягчающие компоненты: волокна становятся податливыми, вы возвращаете их в исходную форму руками, гравитация и поток воздуха «досушивают» — и складка расправляется. Это не химчистка и не отпаривание под давлением: чудес не будет на жестких «стрелках» и плотном льне, но для повседневных заломов на хлопке, вискозе, трикотаже, тонкой шерсти и синтетике эффект очень достойный.

Как правильно пользоваться

Развесьте вещь на плечики или ровно разложите на горизонтали. Чем свободнее свисает ткань, тем лучше работает гравитация. Расстояние должно быть 20–30 см, переключите сопло на мелкое распыление. Слегка (!) увлажните зону заломов — ткань должна стать прохладной и чуть влажной, а не мокрой.

Разгладьте ткань открытыми ладонями сверху вниз, аккуратно натяните проблемные места, придайте краям форму. Дайте высохнуть. Оставьте на 5–10 минут на плечиках или ускорьте процесс феном с теплым (не горячим) воздухом. При необходимости повторите точечно. Для воротников и манжет можно добавить легкое прижимание ладонью или прохождение паром издалека.

Совместимость с тканями и ограничения

Хорошо работает на таких тканях: хлопок, вискоза, модал, тонкая шерсть, кашемир (на расстоянии), полиэстер и эластановые смеси, рубашечные ткани, трикотаж. Осторожно: шелк и деликатные красители — сначала сделайте тест на шве, а вот бархат, замша, кожа вовсе не подходят для жидкого утюга.

Уход и безопасность

Делайте пробу на незаметном участке, особенно на темных и неплотно окрашенных тканях. Не переувлажняйте — излишки могут оставить водяные разводы на некоторых материалах. Не распыляйте на кожу и лицо, держите вдали от детей и домашних животных. Если есть чувствительность к ароматам, выбирайте версии без отдушки или делайте домашний раствор без духов.

Можно ли сделать жидкий утюг дома

Да, для неприхотливых тканей подойдет простой раствор: в чистый распылитель налейте 200–250 мл воды, добавьте 1 ч. л. кондиционера для белья (без красителей и с нейтральной отдушкой) и ½ ч. л. медицинского спирта (помогает более ровному высыханию). Встряхните хорошенько, сделайте тест на шве. Для вариантов «без отдушки» замените кондиционер на 1 ч. л. уксусной воды (9% уксус — ½ ч. л. на 200 мл воды) + капля глицерина. Важно: домашние смеси храните не дольше 1–2 недель.