Рука руку моет: как найти баланс между чистотой и здоровой кожей

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Рука руку моет: как найти баланс между чистотой и здоровой кожей

Рассказываем, как мыть руки без вреда для кожи и сколько времени достаточно для этой процедуры.

Осенью с сухостью и шелушением кожи рук сталкиваются многие из нас: виной тому различные стрессовые факторы, которых становится больше к холодному времени года. Для профилактики сезонных простуд мы моем руки чаще, чем обычно, тем самым нарушая их естественный липидный барьер. Состояние кожи ладоней усугубляется сменой температур в помещении и на улице, неблагоприятными погодными условиями, бесконтрольным применением антисептиков, а также витаминными дефицитами, которые есть у многих в осенний период.

Как правильно мыть руки?

Каждое соприкосновение с моющим средством для кожи – это испытание на прочность. Но поскольку отказ от гигиены рук – совсем не выход, дерматологи рекомендуют пересмотреть эту рутинную процедуру и внести в нее некоторые корректировки.

✔ Начнем с температуры воды: в идеале она должна быть в пределах 35-37 градусов. Это комфортная температура, которая не шокирует кожу и при этом отлично взаимодействует с мылом, смывая загрязнения.

✔ Внимательно выбирайте моющие средства: есть смысл отказаться от щелочных составов в пользу мягких ПАВов. Мыло с сульфатами может также быть деликатным для кожи, но в этом случае в его формуле должны быть мощные питательные и смягчающие вещества – масла, церамиды, растительные экстракты. Важное значение имеет текстура мыла: для сухой кожи рук предпочтительные кремовые формулы, для нормальной подходят гели.

✔ Если дома все здоровы, вы пришли не из поликлиники, а с прогулки по парку или вовсе проводите день дома, используйте увлажняющее мыло без антибактериального эффекта. Здоровая микробиота – это как ухоженный сад, где хорошие бактерии не оставляют шансов вредоносным захватчикам. Но когда мы бездумно используем антибактериальные средства, мы нарушаем естественную защиту, провоцируя кожные реакции, которые нас не порадуют.

Что касается антисептиков – используйте их разумно, только когда вода недоступна, выбирая формулы с увлажняющими компонентами и обязательно восстанавливая кожу кремом после применения.

✔ Сам процесс мытья рук превратите в осознанный ритуал длиной в 20 секунд. Начните с тыльных сторон ладоней, тщательно обработайте межпальцевые промежутки – излюбленное место бактерий, не забудьте о кончиках пальцев и зоне под ногтями. Движения должны напоминать нежный массаж, а не механическое трение.

✔ Завершающий аккорд – искусство вытирания. Жесткие полотенца оставляют микротрещины, поэтому выберите мягкий хлопок, микрофибру или одноразовые бумажные салфетки. Промокайте кожу, а не трите, уделяя особое внимание нежным промежуткам между пальцами.

Успеть за 60 секунд

Не только мытье рук влияет на их состояние, но и то, что мы делаем сразу после водных процедур. В те 60 секунд, пока кожа еще влажная, важно нанести увлажняющее средство – так уход сработает эффективнее. Выбирайте крем с комфортной текстурой, которой вам приятно пользоваться в течение дня: густые и насыщенные средства можно оставить на ночь, а днем использовать легкие формулы.

Для особых случаев – например, если вы забыли перчатки, и кожа рук обветрилась и покраснела, – есть питательные домашние маски с авокадо и растительным маслом (блендером взбить половинку мякоти авокадо с 1 ложкой льняного или оливкового масла, нанести на руки на час, надеть сверху полиэтиленовые перчатки), а также знаменитый "перчаточный метод" – нанесение плотного крема под хлопковые перчатки на ночь. Все это работает для быстрого восстановления кожи, но главное – пересмотреть системный подход к мытью рук – и к их регулярному последующему увлажнению.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео